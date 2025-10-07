La alcaldesa de Cambre y la Xunta concretan obras de mejora en los colegios de Sigrás y Lema

Diana Piñeiro junto a responsables de la Xunta Cedida

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, y el director territorial de Educación de la Xunta de Galicia realizaron en los últimos días una visita de inspección a varios centros educativos del municipio con el objetivo de coordinar las próximas obras de mejora y mantenimiento en las instalaciones escolares.

La jornada permitió evaluar sobre el terreno las necesidades más urgentes y definir un reparto de actuaciones entre el Concello y la administración autonómica, estableciendo un calendario de intervenciones que comenzará en los próximos meses.

“La educación de nuestros niños y niñas es una prioridad que requiere del trabajo conjunto. Hoy no solo hemos identificado necesidades, sino que hemos trazado un plan de acción claro con fechas y responsables”, destacó la alcaldesa tras la visita, que calificó como “productiva y necesaria”.

La alcaldesa de Cambre junto a responsables de la Xunta durante la visita a uno de los colegios Cedida

En el caso del Colegio de Sigras, ambas administraciones alcanzaron un principio de acuerdo que delimita las competencias de actuación.

El Concello de Cambre se encargará de reparaciones y arreglos menores de su competencia directa, mientras que la Xunta de Galicia, como titular de las competencias educativas, asumirá obras de mayor envergadura, cuyos detalles técnicos se concretarán próximamente.

Estas actuaciones se centrarán en la mejora estructural y funcional del centro, con el objetivo de garantizar unas condiciones óptimas para el alumnado y el profesorado.

Las mejoras previstas para el CEIP Lema son más específicas e inmediatas.

La Xunta de Galicia asumirá la financiación y ejecución de varias reformas prioritarias, entre ellas:

La renovación completa de los baños del centro

El reemplazo de la puerta principal de acceso.

La sustitución del sistema de aire acondicionado del comedor escolar.

Por su parte, el Concello de Cambre se hará cargo del mantenimiento ordinario del colegio, asegurando el correcto funcionamiento diario de las instalaciones.

Tanto la alcaldesa como el representante de la Xunta coincidieron en destacar la importancia de la cooperación entre administraciones para responder a las demandas de la comunidad educativa.

“Estas actuaciones permitirán mejorar la calidad de los centros y ofrecer a los niños y niñas espacios más seguros, confortables y adecuados para el aprendizaje”, señaló Piñeiro.

Con estos acuerdos, el Concello de Cambre y la Xunta de Galicia dan un paso adelante en la mejora de la red educativa local, ofreciendo una respuesta concreta y coordinada a las necesidades de los colegios del municipio.