Cambre

La plantilla municipal de Cambre: “Así no se puede trabajar, es insostenible”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/10/2025 17:30
Parte de los empleados municipales, ante la casa consistorial
Parte de los empleados municipales, ante la casa consistorial - JAVIER ALBORÉS

Los trabajadores del Ayuntamiento de Cambre salieron de nuevo a la calle para denunciar la “situación insostenible” que viven: “Así no se puede trabajar”, señalan, y añaden que sus condiciones de trabajo han ido empeorando progresivamente, entre otros motivos, por la “escasez extrema” de personal “debido a la huida de funcionarios a otras administraciones”. 

Creen que son “lo último que importa” y piden que se les escuche, por lo que ayer marcharon con diversas pancartas por la feria local, donde dieron a conocer su problemática entre los vecinos. Lemas como ‘o Concello fúndese’, ‘todo peor’, ‘queremos cobrar’ o ‘mala xestión desde hai anos’ fueron algunos de los que se proclamaron. 

La plantilla municipal de Cambre sale a la calle para exigir mejoras en sus condiciones laborales

Con la dimisión de la anterior alcaldesa, María Pan, y de su antecesor, Óscar García Patiño, los empleados municipales dieron “un margen para que el nuevo Gobierno actuase”. “La situación sigue empeorando y ya no podemos más, necesitamos que los vecinos de Cambre conozcan esto y nos apoyen”, declara Vanessa Paz, delegada sindical. 

La carrera profesional a la que tenemos derecho por ley no existe y hace tres años que no se hacen revisiones de saludVanessa Paz, delegada sindical

Apuntan que la Relación de Puestos de Trabajo y la organización del personal son del año 1999, “pero con menos personal actualmente para atender a mucha más población, pues son numerosas las vacantes a cubrir”.  “La carrera profesional a la que tenemos derecho por ley no existe en Cambre, hace tres años que no se hacen revisiones de salud, no se están abonando conceptos de nuestras nóminas y no se atienden nuestras reivindicaciones”, abundan.

Por su parte, el Gobierno de Diana Piñeiro reafirma su compromiso con el personal y anuncia avances en la mejora de las condiciones laborales, destacando algunos logros en estos cinco meses en la Alcaldía: la implantación de la jornada de verano –que se acordó con el gobierno anterior, puntualiza la plantilla–, formalización de la jornada de 35 horas semanales y se ha iniciado el proceso para cubrir todas las vacantes. Pronto pagarán, añaden, las ayudas sociales adeudadas desde 2022.

Los trabajadores se concentraron antes del pleno de Cambre

El personal del Ayuntamiento de Cambre reanuda las protestas para exigir “solucións urxentes”

