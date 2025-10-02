La plantilla municipal de Cambre: “Así no se puede trabajar, es insostenible”

Parte de los empleados municipales, ante la casa consistorial - JAVIER ALBORÉS

Los trabajadores del Ayuntamiento de Cambre salieron de nuevo a la calle para denunciar la “situación insostenible” que viven: “Así no se puede trabajar”, señalan, y añaden que sus condiciones de trabajo han ido empeorando progresivamente, entre otros motivos, por la “escasez extrema” de personal “debido a la huida de funcionarios a otras administraciones”.

Creen que son “lo último que importa” y piden que se les escuche, por lo que ayer marcharon con diversas pancartas por la feria local, donde dieron a conocer su problemática entre los vecinos. Lemas como ‘o Concello fúndese’, ‘todo peor’, ‘queremos cobrar’ o ‘mala xestión desde hai anos’ fueron algunos de los que se proclamaron.

Con la dimisión de la anterior alcaldesa, María Pan, y de su antecesor, Óscar García Patiño, los empleados municipales dieron “un margen para que el nuevo Gobierno actuase”. “La situación sigue empeorando y ya no podemos más, necesitamos que los vecinos de Cambre conozcan esto y nos apoyen”, declara Vanessa Paz, delegada sindical.

La carrera profesional a la que tenemos derecho por ley no existe y hace tres años que no se hacen revisiones de salud Vanessa Paz, delegada sindical

Apuntan que la Relación de Puestos de Trabajo y la organización del personal son del año 1999, “pero con menos personal actualmente para atender a mucha más población, pues son numerosas las vacantes a cubrir”. “La carrera profesional a la que tenemos derecho por ley no existe en Cambre, hace tres años que no se hacen revisiones de salud, no se están abonando conceptos de nuestras nóminas y no se atienden nuestras reivindicaciones”, abundan.

Por su parte, el Gobierno de Diana Piñeiro reafirma su compromiso con el personal y anuncia avances en la mejora de las condiciones laborales, destacando algunos logros en estos cinco meses en la Alcaldía: la implantación de la jornada de verano –que se acordó con el gobierno anterior, puntualiza la plantilla–, formalización de la jornada de 35 horas semanales y se ha iniciado el proceso para cubrir todas las vacantes. Pronto pagarán, añaden, las ayudas sociales adeudadas desde 2022.