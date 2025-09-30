Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Sanidade abre una unidad de salud bucodental en O Temple

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
30/09/2025 16:42
Imagen de la nueva unidad del Centro de Saúde de Cambre
Imagen de la nueva unidad del Centro de Saúde de Cambre - Cedida

Sanidade abre una unidad de salud bucodental en O Temple. Este nuevo servicio, que estará operativo desde mañana, día 1 de octubre, y dará cobertura ondotológica a los 31.484 usuarios de los centros de salud del Servizo de Atención Primaria de Cambre-Carral. De esos más de 30.000, 2.936 están en edad pediátrica, y esta unidad evitará tener que desplazarse al Centro de Saúde do Ventorrillo.

La unidad cuenta con una infraestructura moderna, tanto en recursos tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento clínico de la salud bucodental, como en los materiales empleados, lo que supuso una inversión de más de 110.000 euros, de los que casi 51.000 euros corresponden a los equipos e instrumental odontológicos.

Entre los cometidos asignados a una unidad como esta de Cambre se encuentran la atención sanitaria bucodental "ás mulleres embarazadas, a pacientes oncolóxicos e a persoas con discapacidade", a las que se suman las prestaciones dispuestas para la población infantil a través del su programa de salud bucodental, que abarca medidas preventivas y asistenciales como la aplicación del flúor tópico, obturaciones, diagnóstico de maloclusión o sellado de fisuras, entre otras.

El Área Sanitaria da Coruña e Cee cuenta con 18 facultativos especialistas en odontología y 18 técnicos en higiene bucodental para algo más de 555.700 habitantes.

En cuanto a números, en el primer semestre de este año se realizaron 66.854 atenciones, de las que 9.645 correspondieron a consultas infantiles; 1.888 a embarazadas; 14.601 cirugías; 1.239 obturaciones y 3.647 sellados. Con las 365 tartrectomías y las 1.362 consultas por diversas prestaciones se completan las cifras de los servicios de odontología de enero a junio de 2025.

Te puede interesar

Una pausa en el otoño para escuchar lo que el alma susurra

Retos emocionales que llegan con el otoño
Redacción
Tinho en la Gala 3 de OT

Esta es la canción de Tinho para la Gala 3 de Operación Triunfo
Andrea López Ramos
Avenida de A Sardiñeira, hoy

La avenida de A Sardiñeira se abre al tráfico tras meses en obras
Abel Peña
Tinho y Guille Toledano en la Gala 2 de OT

Tinho resiste y sigue en Operación Triunfo
Andrea López Ramos