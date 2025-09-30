Imagen de la nueva unidad del Centro de Saúde de Cambre - Cedida

Sanidade abre una unidad de salud bucodental en O Temple. Este nuevo servicio, que estará operativo desde mañana, día 1 de octubre, y dará cobertura ondotológica a los 31.484 usuarios de los centros de salud del Servizo de Atención Primaria de Cambre-Carral. De esos más de 30.000, 2.936 están en edad pediátrica, y esta unidad evitará tener que desplazarse al Centro de Saúde do Ventorrillo.

La unidad cuenta con una infraestructura moderna, tanto en recursos tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento clínico de la salud bucodental, como en los materiales empleados, lo que supuso una inversión de más de 110.000 euros, de los que casi 51.000 euros corresponden a los equipos e instrumental odontológicos.

Entre los cometidos asignados a una unidad como esta de Cambre se encuentran la atención sanitaria bucodental "ás mulleres embarazadas, a pacientes oncolóxicos e a persoas con discapacidade", a las que se suman las prestaciones dispuestas para la población infantil a través del su programa de salud bucodental, que abarca medidas preventivas y asistenciales como la aplicación del flúor tópico, obturaciones, diagnóstico de maloclusión o sellado de fisuras, entre otras.

El Área Sanitaria da Coruña e Cee cuenta con 18 facultativos especialistas en odontología y 18 técnicos en higiene bucodental para algo más de 555.700 habitantes.

En cuanto a números, en el primer semestre de este año se realizaron 66.854 atenciones, de las que 9.645 correspondieron a consultas infantiles; 1.888 a embarazadas; 14.601 cirugías; 1.239 obturaciones y 3.647 sellados. Con las 365 tartrectomías y las 1.362 consultas por diversas prestaciones se completan las cifras de los servicios de odontología de enero a junio de 2025.