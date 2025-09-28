A Barcala será terrorífica: las madres que han convertido Halloween en una cita ineludible
Son las reinas del Halloween en Cambre. O como ellas lo llaman, Jargolin, en alusión a aquel meme viral de ‘hola grupo, soy Vanessa’. Con imaginación y mucho esfuerzo han convertido esta fiesta en una de las más concurridas de A Barcala y para esta edición, que se celebrará el 1 de noviembre, han fijado el límite de participantes en 160.
Zaida Brandariz, Sara López, Noelia Alonso, Lucy Capistrano, Sandra Barreiros y Silvia Tourón recogieron hace unos años el testigo de otro grupo de madres que en su momento organizó para sus hijos un ‘truco o trato’ por pisos de la urbanización. “Tuvo mucho éxito y cuando el volumen de niños creció empezó a haber problemas con los vecinos, por estar entrando en los portales y demás. Cuando ellas dejaron de hacerlo porque sus hijos crecieron, nos hicimos cargo nosotras y pensamos que moveríamos los mismos niños, más o menos, pero se nos ha desmadrado un poco”, dice sonriente Sara López.
La ilusión, el trabajo y la creatividad de estas seis vecinas logró que en 2024 más de 90 niños de A Barcala y otros lugares –Oleiros, A Zapateira, A Coruña e incluso A Estrada– ‘temblasen’ de miedo en los diferentes escenarios de las plazas y parques: cementerio, orfanato, psiquiátrico, circo diabólico, paseo de los sustos y aquelarre de brujas. Zaida Brandariz destaca que “la actividad gustó mucho” y no sabe “si ha sido el boca a boca, pero este año han quedado muchos en lista de espera”.
Recalcan que no son una asociación, “tan solo un grupo de amigas que hace esto en sus ratos libres” y piden, por supuesto, que cada niño acuda acompañado de un adulto que se responsabilice de él.
“Desde la pandemia se dejaron de hacer muchas cosas en Cambre y los niños son los perjudicados. En A Barcala vive cada vez gente más joven pero para ellos solo hay dos parques con cero mantenimiento”, manifiesta Sara López, que indica que para el 1 de noviembre han solicitado al Ayuntamiento una carpa para la plaza 1º de Mayo, “sin tener respuesta todavía”.
Aportación
Los pequeños harán un recorrido por los “rincones del terror” y al acabar recibirán golosinas y chocolate con churros. “Pedimos siete euros pero nosotras no ganamos nada con esto; de hecho, aún ponemos de nuestro bolsillo porque nos gusta que los decorados queden bonitos. Creo que este año nos vamos a superar”, afirma López.
No contentas con su Jargolin, en las navidades pasadas también promovieron una cena baile para vecinos de la urbanización y en Carnaval se llevaron el primer premio del concurso cambrés de comparsas –todavía sin cobrar, apuntan–: “Nos va la fiesta”, concluyen.