Piden cambios en una línea de bus para ayudar a alumnos del IES Afonso X, en A Barcala

Lucía Fernández y Sonia Penabad, en Cambre German Barreiros

Varias familias del IES Afonso X O Sabio, en A Barcala (Cambre), se encuentran en plena recogida de firmas para lograr cambios en una línea de transporte interurbano que dé cobertura a las demandas de los alumnos de Bachillerato y FP, los cuales, por no cursar estudios obligatorios, se encuentran “abandonados y olvidados”, denuncian.

Después de lograr unanimidad en el pleno para que se solicite esta medida a la Xunta, ahora es el Ayuntamiento quien velará por sus intereses. “Es una iniciativa en beneficio no solo de los alumnos, sino también de los vecinos de O Temple y A Barcala; todos merecemos tener acceso al transporte público, especialmente jóvenes que en invierno podrían verse obligados a caminar varios kilómetros a la intemperie”, dice Sonia Penabad.

Paradas en Costa da Tapia

Tras estudiar diversas propuestas, llegaron a la conclusión de que la opción más factible es la modificación de la línea D3 (Alvedro-Perillo-Temple-Barcala), “que es un servicio que ya está en funcionamiento y pasa por las paradas de la Costa da Tapia, aunque no para: pedimos un pequeño cambio en los horarios y que sí pare en esos puntos a la ida y a la vuelta”, indican. Han ‘peregrinado’ por diferentes organismos implicados para explicar el problema, aunque la respuesta que se les dio fue que debían “estar amparados por una entidad mayor”.

“Se nos unieron la Asociación de Vecinos de O Temple y la Tercera Edad de A Barcala e iniciamos una recogida de firmas”, relata Penabad. Explican que la línea D3 podría dar la vuelta en la glorieta de la Costa da Tapia con la calle Estanque, además de variar ligeramente sus horarios para coincidir con las entradas y salidas del instituto.

Señalan que, en ocasiones, los jóvenes se ven obligados a caminar grandes distancias por las deficiencias del transporte actual y confían en lograr su petición “antes de que empiecen las lluvias”.