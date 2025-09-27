Cambre estudia alternativas para liberar de tráfico pesado el casco urbano
El Gobierno cambrés ha encargado un estudio sobre la movilidad en el centro de Cambre, con la intención de poder liberarlo del tráfico pesado y, en el futuro, humanizar más la zona.
Según la alcaldesa, Diana Piñeiro, "a deixadez que tuvo o centro da vila durante anos con respecto a limpeza, pintura e mobilidade é preocupante e cómpre unha actuación coa máxima urxencia". Así, recuerdan que el Ejecutivo local ha adecentado el anfiteatro, y colocado una iluminación integral en la iglesia de Santa María y plantas en la glorieta situada junto a la parada de taxis.
"O seguinte paso é a xestión das podas para embelecer e destacar o noso concello", señala Piñeiro, quien aboga por eliminar del casco urbano los camiones, buscándoles una vía alternativa. El estudio, añade, se realiza "debido á contaminación acústica e ambiental, independentemente do atasco e aparición de fochancas que provoca este tráfico".
La mandataria adelanta que "hai máis proxectos para o centro de Cambre" y que se irán ejecutando de forma progresiva.