Laura Delgado, la cerámica ‘made in’ Cambre que conquista a chefs de todo el mundo

Laura Delgado, en su tallerCARLOTA BLANCO

Sus piezas –únicas y hechas a mano– están presentes en la mayoría de los restaurantes ‘top’ de la ciudad, desde Bido y Millo hasta Omakase, Peculiar o Charlatán, y ya ha traspasado las fronteras de Estados Unidos, Francia y Portugal. Laura Delgado, ceramista de Cambre y premio Artesanía de Galicia en 2022, asegura estar viviendo “un momento muy bonito” con lo que considera su profesión y su pasión.

“Llevo estudiando cerámica desde los 19, casi toda mi vida con esto, y todavía me sorprendo cada día que entro al taller. Me gusta mucho mi trabajo pero me flipa poder vivir de él. Esta es una profesión muy complicada y ver que recibes algún premio y que cada año todo mejora poco a poco es algo que todavía no supero”, apunta Delgado, que cuenta con un local en la calle Pumar Méndez de Cambre.

“En su momento tuve el taller en casa y hacía réplicas de cerámica castrexa. La crisis acabó con todo y tuve que cerrar, pero más adelante me encargaron unos paneles para la Casa Rey, que se restauró hace unos años, y me pareció un trabajo precioso que me hizo volver a engancharme. Abrí este local, que me queda muy cerca de casa, y acabé desarrollando una línea de vajilla más utilitaria, que ahora está funcionando muy bien”, relata.

Cursos para adultos

Laura Delgado también imparte clases de cerámica para adultos dos días a la semana, una actividad que ayuda a pagar facturas y que le da “mucho aire”, cuenta, porque el trabajar en soledad también hace mella: “Cuando llegan los alumnos les suelto ahí el rollo de toda la semana”, bromea, y asegura que, como es habitual, hay más mujeres que hombres entre su alumnado.

Los vasos ganadores del premio Artesanía de Galicia 2022CARLOTA BLANCO

Sobre dónde encuentra la inspiración, la ceramista aporta una respuesta poco etérea: “La inspiración son millones de cosas, no sé cómo funciona la cabeza de los demás pero en la mía hay un montón de cosas y de repente dos se juntan. No puedo decir ‘me voy al campo y me inspiro’, yo estoy siempre en el taller y la típica frase esa de que la inspiración te pille trabajando es lo que me representa totalmente”, dice.

Recientemente empezó a trabajar con un interiorista de Boston y despacha piezas a restaurantes en Francia, pero acaba de expandir su marca en Portugal. Aunque afirma que todavía le abruma la idea de “internacionalizar la marca”, se muestra ilusionada con poder ir “poquito a poquito creciendo cada año”.

Los ‘superventas’

Una de sus obras estrella es una quesera de porcelana, apunta, y los vasos de la línea ‘O mundo do revés. Coctelería peliqueira’ –con los que ganó el premio Artesanía de Galicia– también tienen mucho éxito. Las piezas de Laura Delgado pueden adquirirse en su local de Pumar Méndez, en Cambre, o en Merlín e Familia (Santiago de Compostela). Añade que “la vida no da” para poner en marcha una tienda online, aunque es uno de sus retos.

“También me gustaría poder llegar a contratar a alguien, aunque no mucho más porque este es un trabajo muy personal”, concluye la emprendedora. Desde Cambre para el mundo.