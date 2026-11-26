Jesús Fernando Salgado Velo y el Post-Growth Innovation Lab, Premios Xoán Vicente Viqueira de Investigación 2026
La Diputación de A Coruña entregó esta mañana en A Senra, en Bergondo, los Premios Xoán Vicente Viqueira de Investigación en Ciencias Sociais, Humanidades, Sustentabilidade e Innovación.
Jesús Fernando Salgado Velo e el Grupo Post-Growth Innovation Lab de la Universidad de Vigo recibieron sendas distinciones, dotadas con 6.500 euros cada una, en un acto al que asistieron la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez; la diputada provincial de Educación e Mocidade, Yoya Neira Fernández, y la presidenta del Instituto de Estudos e Investigación Psicosocial Xoán Vicente Viqueira, Isabel Lema Blanco.
El Premio Xoán Vicente Viqueira á Traxectoria Investigadora reconoció a Jesús Fernando Salgado Velo, catedrático de Psicoloxía do Traballo e Recursos Humanos de la Universidad de Santiago de Compostela, donde en 1993 creó el Grupo de Investigación Recursos Humanos e Rendemento.
"Unha das cuestións que estudou é ata que punto unha entrevista de selección permite prever como desempeñará unha persoa o seu posto de traballo", explicaron desde la institución coruñesa, que también apunta a que "as súas investigacións neste campo inclúen estudos sobre a selección de persoal nas administracións públicas" siendo autor de más de un centenar de artículos científicos y merecedor de la Medalla Domingo García-Sabell Rivas de la Real Academia Galega de Ciencias, que se le concedió en 2023.
En la modalidad de Innovación Científica, se distinguió el Post-Growth Innovation Lab del Universidade de Vigo. Un colectivo impulsado por Mario Pansera, creado en Pontevedra en 2021 con la colaboración del Consello Europeo de Investigación.
Este Post-Growth Innovation Lab estudia cómo la ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida "sen depender dun crecemento económico continuo" y, entre sus acciones, figura Postgrowth S.A. Pontevedra, una iniciativa de ciencia ciudadana "no que alumnado de secundaria investigou a transición ecolóxica na súa contorna e contribuíu a elaborar propostas para o municipio", detallaron desde la Diputación de A Coruña.
La tercera modalidad, que distingue "a calidade dun traballo realizado por unha persoa investigadora de ata 35 anos", se declaró desierta en esta cuarta edición de 2026.
El certamen, que la Diputación de A Coruña convoca con la colaboración del Ayuntamiento de Bergondo y del Instituto de Estudos e Investigación Psicosocial Xoán Vicente Viqueira, reivindica la herencia intelectual del filósofo, psicólogo y escritor Xoán Vicente Viqueira López-Cortón.
Entre los criterios de valoración están "a calidade científica das investigacións, o seu impacto social e a capacidade de achegar os resultados á sociedade", añadieron desde A Coruña.