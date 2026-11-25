Chega a Bergondo o Miúdo Fest, unha cita para poñer en valor a escola rural e a cultura
A Asociación de Familias As Escoliñas promove este sábado un encontro con xogos, xantar e espectáculos
Este sábado 28 a pista polideportiva de Lubre, en Bergondo, encherase de música, xogos e tradición co Miúdo Fest, unha cita organizada pola Asociación de Familias do Alumnado (AFA) As Escoliñas que chega para “poñer en valor a escola rural e a cultura”, explican desde a organización.
De 11.00 a 19.00 horas mesturaranse actuacións musicais, propostas artísticas e demostracións cun xantar popular e un intercambio de libros, entre outras propostas. “É unha maneira de reivindicar que os nosos nenos e nenas teñen dereito a desfrutar de propostas culturais e de lecer de calidade sen ter que desprazarse fóra do seu concello. Queremos achegar a cultura ao rural e demostrar que desde unha asociación de familias tamén se poden impulsar iniciativas abertas, atractivas e con valor para toda a veciñanza”, apunta a directiva da AFA As Escoliñas.
Será unha festa aberta a toda a cidadanía, sexa do concello que sexa, e de balde. O espectáculo ‘Voar’, de Cé Orquestra Pantasma, as ‘Pinturas para contar’ de Fani Things e o circense ‘Sen medidas’, de Jano Costas, ademais da foliada da asociación Queiroa, encherán Lubre durante toda a xornada. Ademais, sinala a AFA, “haberá xantar popular no que cada quen poderá traer a súa comida, chocolate quente e un espazo de intercambio de libros, xogos e xoguetes. Queremos que sexa un día para participar e gozar en comunidade”, engaden.
Traxectoria
A AFA As Escoliñas naceu en xuño de 2025 para continuar o labor da ANPA As Mariñas do CPI Cruz do Sar, que “durante anos asumiu, con moito esforzo, o traballo da atención e xestión das escolas deste Colexio Rural Agrupado (CRA): Vixoi, Lubre, Carrio, Silvoso e Guísamo, cinco pequenas escolas que forman parte dun mesmo proxecto educativo”. Agora teñen, din, “identidade propia” e impulsan proxectos en beneficio das crianzas e os seus entornos para “facer comunidade”, como o Miúdo Fest.
Se queremos pobos vivos, necesitamos escolas vivas
Reivindican, por suposto, melloras na educación pública e nas infraestruturas escolares. “A educación pública non pode defenderse unicamente nos discursos: necesita investimento, recursos, planificación e un compromiso real das administracións. Preocúpanos que, con demasiada frecuencia, son os propios centros educativos e as familias os que teñen que facer un esforzo extraordinario para dar resposta a necesidades que deberían estar suficientemente atendidas desde o ámbito público. No caso da escola rural, os CRA non poden ser considerados centros de segunda nin recibir unha atención condicionada unicamente polo número de alumnos e alumnas. Detrás de cada escola hai nenos e nenas con dereito ás mesmas oportunidades e familias que precisan servizos”, manifesta a agrupación.
A entidade conta con 46 familias asociadas e traballan para “facilitar a conciliación e enriquecer a vida educativa”, aínda que por riba de todo loitan por defender a escola rural, que é “defender o territorio, a igualdade de oportunidades e o futuro das comunidades”. “Se queremos pobos vivos, necesitamos escolas vivas”, conclúen.