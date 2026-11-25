Casa consistorial de Bergondo GOOGLE MAPS

El Ayuntamiento de Bergondo eleva hoy a pleno el presupuesto municipal para 2027, que continúa marcando "máximos históricos" por su cuantía, 11,4 millones, explica el Ayuntamiento. En concreto, la cifra aumenta en 900.000 euros respecto a este año.

Desde el Gobierno de Alejandra Pérez Máquez destacan que este incremento se debe en gran parte al aumento de gastos corrientes, que suponen un 51% del presupuesto de gastos, y que “son en realidade unhas políticas que invisten na calidade de vida da veciñanza e na aposta polo factor humano en todas as súas vertentes e eidos”.

Apunta el Ejecutivo que la inversión en educación, dependencia, cultura, deportes, formación, corresponsabilidad o igualdad suponen una prioridad para el municipio. Con respecto a Servicios Sociales, la cifra dedicada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) suma más de un millón de euros, mientras que las de envejecimiento activo y el programa ‘Universo Diverso’ se llevan 332.000 euros, por ejemplo.

La partida más significativa, junto con la del SAF, es la de la concesión administrativa del agua, mientras que también se dedicarán 480.000 euros a limpieza de edificios municipales y 225.000 a mantenimiento de parques, zonas verdes y playas.

Inversiones

El capítulo de inversiones reales para este año asciende a 2.365.503 euros, una cantidad ligeramente superior a la del ejercicio actual y que supone un 20,75% del total del presupuesto.

Entre las actuaciones principales sobresalen la inversión en terrenos –incluyendo el crédito para las expropiaciones del paseo fluvial del río Maior y para la adquisición de una parcela en Rois para ampliar equipamientos–, la mejora de las plazas de Guísamo y Cortiñán; el circuito pump track, paneles informativos digitales o la pavimentación de diversos caminos.

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