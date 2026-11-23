Plano de la senda proyectada AYTO. BERGONDO

Bergondo debatirá en el pleno ordinario de noviembre la aprobación inicial del proyecto de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos necesarios para ejecutar el Plan Especial del río Maior, en la parroquia de Lubre.

Se trata de un nuevo paso en la tramitación de este proyecto, que fue validado definitivamente en octubre de 2025 tras recibir un informe favorable de la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia. La expropiación por tasación conjunta permite valorar en un único expediente todos los bienes y derechos afectados, lo que simplifica y agiliza el procedimiento, comenta el Ejecutivo de Alejandra Pérez Máquez.

Tras la aprobación inicial en la sesión de este jueves, se abrirá un plazo de un mes para que las personas afectadas puedan presentar alegaciones. Una vez que estas se resuelvan, el Ayuntamiento podrá iniciar el proceso de contratación del proyecto.

Tres objetivos

El Plan Especial del río Maior permitirá "poner en funcionamiento la red de saneamiento de la parroquia de Lubre mediante la construcción de tres nuevos colectores, que completarán los otros siete ya ejecutados y conducirán las aguas residuales hasta la EDAR de Gandarío", señala Bergondo.

También supondrá la construcción del paseo fluvial del río Maior, una senda de aproximadamente 2.184 metros de longitud entre los lugares de Agrumias y Cambade, que se ejecutará en madera laminada de pino tratado y que será un nuevo espacio de ocio para los vecinos y "todo un atractivo turístico", declara el Consistorio.

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