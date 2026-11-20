Manuel Fafián con Alfonso Rueda POPULARES DE BERGONDO

El hasta ahora portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Bergondo, Manuel Fafián, comunicó este viernes su renuncia a su acta de concejal por motivos personales.

Desde la dirección provincial del Partido Popular han agradecido a Fafián una trayectoria marcada por su "compromiso, implicación y dedicación" al proyecto popular en el municipio. Tanto el presidente provincial, Diego Calvo, como el secretario, Evaristo Ben, destacaron especialmente el trabajo desarrollado por Fafián durante todos estos años, su disponibilidad permanente, su responsabilidad y su voluntad de defender los intereses de Bergondo y de sus vecinos, comunicó el partido.

Además, destacan la "generosidad y responsabilidad" del exportavoz a la hora de facilitar el cambio de etapa, con una gran disposición para "garantizar una transición ordenada". "Su respaldo y apoyo al nuevo candidato, Bruno Miramontes, son una muestra de su compromiso con el proyecto por encima de cualquier responsabilidad individual", señaló la dirección provincial del PP.

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