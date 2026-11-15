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Bergondo

Bergondo destina más de 66.000 euros a reparar hundimientos en las carreteras de Cangas y Curros

El proyecto contempla canalizar las aguas pluviales en la vía que conecta Cangas con la glorieta de Gandarío y renovar las redes de saneamiento y abastecimiento afectadas.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/11/2026 11:51
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Bergondo ha sacado a licitación un proyecto de obras por valor de 66.528,04 euros para reparar los hundimientos detectados en dos puntos de la red viaria municipal: la carretera que une Cangas con la glorieta de Gandarío y un tramo situado en el lugar de Curros, en la parroquia de Cortiñán.

La actuación, financiada con cargo al remanente de tesorería municipal, busca solucionar los problemas que afectan al firme y evitar que vuelvan a producirse daños en estas vías.

En Cangas, el hundimiento está relacionado con una escorrentía superficial que desemboca en el Rego de Gandarío y atraviesa la carretera por debajo. Para corregir esta situación, el proyecto prevé canalizar el agua a lo largo de 64 metros mediante la instalación de una nueva tubería de hormigón de 800 milímetros de diámetro. Los trabajos incluirán también la construcción de los elementos necesarios para conectar esta infraestructura con la red de pluviales.

La intervención permitirá, además, renovar los servicios afectados por el deterioro. En concreto, se modificará el trazado de un tramo de 56 metros de la red de saneamiento, se instalarán nuevas tuberías y pozos de registro y se repondrán las cuatro acometidas existentes. También se renovará la red de abastecimiento de agua en la zona.

Una vez completadas estas actuaciones, se procederá a reparar y reponer el firme de la carretera afectada.

El proyecto incluye asimismo la reparación de otro hundimiento localizado en el lugar de Curros, en Cortiñán, donde se ejecutará una intervención para recuperar las condiciones adecuadas de la calzada.

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