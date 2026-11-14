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Bergondo

Bergondo licita por 118.000 euros la adecuación de una parcela en el polígono para la futura nave de obras y servicios

Redacción El Ideal Gallego
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14/11/2026 17:15
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El Ayuntamiento de Bergondo acaba de sacar a licitación el proyecto de adecuación y movimiento de tierras de una parcela de titularidad municipal situada en la calle Parroquia de Guísamo, en el Polígono Industrial de Bergondo

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 117.691,92 euros financiados a través del remanente de tesorería municipal, tiene como objetivo principal preparar el recinto para que albergue la futura nave de obras y servicios.

En su estado actual, la parcela presenta una topografía irregular que limita significativamente su funcionalidad. Para solucionar estas deficiencias, el proyecto contempla una reconfiguración total del terreno mediante trabajos de desmonte y ejecución de terraplenes.

Esta solución permitirá optimizar el espacio generando dos nuevas superficies de trabajo mucho más amplias y funcionales: una plataforma principal de aproximadamente 1.960 metros cuadrados y una plataforma secundaria de 330 metros cuadrados. Con ello, se mejorará la accesibilidad, se reducirán las pendientes a valores compatibles con el uso previsto y se incrementará notablemente la superficie útil disponible.

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El espacio servirá, entre otros usos operativos, como zona de acopio de materiales o estacionamiento de maquinaria municipal.

Desde el Gobierno de Bergondo destacan la importancia estratégica de estos trabajos previos de adecuación. En este sentido, el ejecutivo avanza que "a nosa intención é que esta parcela albergue nun futuro a nave de obras e servizos municipais, o que permitirá centralizar e mellorar a operatividade destes recursos na contorna do polígono”.

“Tal e como se prevé na modificación urbanística de San Cidre, onde se atopa actualmente a nave de obras e servizos municipais, o obxectivo é sacar esta infraestructura dun espazo urbano e trasladala a un espazo máis adecuado para a súa actividade”, indican

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