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Bergondo

Bergondo destina 200.000 euros a la recuperación de los jardines del pazo de Baldomir

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/11/2026 13:06
Pazo de Baldomir
Pazo de Baldomir
AYTO. BERGONDO
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Bergondo ha sacado a licitación, con un presupuesto de 199.975,83 euros financiados a través del remanente de tesorería, el proyecto de recuperación de los jardines del pazo de Baldomir, que incluye el emblemático Teixo (tejo) de Baldomir.

La actuación da respuesta a la propuesta vecinal que resultó ganadora en la edición de 2024 de los presupuestos participativos, en la que los vecinos pedían un nuevo espacio ajardinado con fuente, bancos y frutales, explica el Ayuntamiento bergondés.

El proyecto constituye la primera fase de la recuperación de las zonas verdes que rodean el pazo y el objetivo es poner a disposición de vecinos y visitantes un nuevo espacio verde, conservar y poner en valor el patrimonio histórico y natural de Bergondo y hacer accesible para todos un entorno hoy abandonado.

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