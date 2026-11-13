Bergondo destina 200.000 euros a la recuperación de los jardines del pazo de Baldomir

Pazo de Baldomir AYTO. BERGONDO

Bergondo ha sacado a licitación, con un presupuesto de 199.975,83 euros financiados a través del remanente de tesorería, el proyecto de recuperación de los jardines del pazo de Baldomir, que incluye el emblemático Teixo (tejo) de Baldomir.

La actuación da respuesta a la propuesta vecinal que resultó ganadora en la edición de 2024 de los presupuestos participativos, en la que los vecinos pedían un nuevo espacio ajardinado con fuente, bancos y frutales, explica el Ayuntamiento bergondés.

El proyecto constituye la primera fase de la recuperación de las zonas verdes que rodean el pazo y el objetivo es poner a disposición de vecinos y visitantes un nuevo espacio verde, conservar y poner en valor el patrimonio histórico y natural de Bergondo y hacer accesible para todos un entorno hoy abandonado.