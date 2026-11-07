Hondo pesar por la muerte de Miguel Ángel Cedeira, de la Parrillada San Isidro y Casa Juana

Miguel Cedeira, en la Parrillada San Isidro FACEBOOK

La hostelería de la comarca coruñesa está de luto tras el fallecimiento, esta semana, de Miguel Ángel Cedeira Monelos, propietario de la Parrillada San Isidro (Bergondo) y Casa Juana (Pocomaco, A Coruña). El entierro tuvo lugar este sábado en el cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns.

Cedeira, muy reconocido en su sector, murió este jueves, día 5, a la edad de 61 años, dejando un hondo pesar entre sus familiares, amigos y clientes. "Ayer se fue un amigo, un compañero y un profesional. Gente como Miguel engrandece la hostelería y la vida en sí. Te vamos a echar mucho de menos, espéranos en la mesa con vistas al Castillo de San Antón", escribía en redes sociales Víctor Rama, de la cervecería Creedence Rock, uno de los muchos profesionales que trasladaron el pésame a la familia y que dejaron por escrito sus palabras de cariño para el finado.