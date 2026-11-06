Bergondo comienza las obras de asfaltado de la calle Parroquia de Rois, en el polígono
Bergondo ha iniciado esta semana las obras de asfaltado de la calle Parroquia de Rois, en el polígono, y de su principal acceso, entre la carretera AC-164 y la calle Parroquia de Moruxo. La actuación cuenta con un presupuesto total de 183.950,17 euros y está cofinanciada a través de las ayudas de la Xunta de Galicia dirigidas a la mejora de infraestructuras en los parques empresariales.
Los trabajos implican el asfaltado de la calle Parroquia de Rois y de su principal acceso, entre la AC-164 y la calle Parroquia de Moruxo, y también se aprovechará para colocar un bordillo tipo vado para eliminar las barreras arquitectónicas en la unión de la acera y la calzada. Además, se llevará a cabo el pintado de los pasos de peatones y de la señalización horizontal.