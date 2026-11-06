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Bergondo

Bergondo comienza las obras de asfaltado de la calle Parroquia de Rois, en el polígono

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/11/2026 16:00
Obras en el polígono de Bergondo
Obras en el polígono de Bergondo
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Bergondo ha iniciado esta semana las obras de asfaltado de la calle Parroquia de Rois, en el polígono, y de su principal acceso, entre la carretera AC-164 y la calle Parroquia de Moruxo. La actuación cuenta con un presupuesto total de 183.950,17 euros y está cofinanciada a través de las ayudas de la Xunta de Galicia dirigidas a la mejora de infraestructuras en los parques empresariales.

Los trabajos implican el asfaltado de la calle Parroquia de Rois y de su principal acceso, entre la AC-164 y la calle Parroquia de Moruxo, y también se aprovechará para colocar un bordillo tipo vado para eliminar las barreras arquitectónicas en la unión de la acera y la calzada. Además, se llevará a cabo el pintado de los pasos de peatones y de la señalización horizontal.

Bergondo creará un circuito de pump track e instalará un panel led con los presupuestos participativos

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