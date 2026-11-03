Bergondo creará un circuito de pump track e instalará un panel led con los presupuestos participativos

Circuito de pump track ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Bergondo ha elegido como las opciones más viables dentro del proceso de presupuestos participativos para 2027 la instalación de un panel informativo tipo led y la construcción de un circuito de pump track, que destacaron entre 52 propuestas presentadas y se incorporarán al documento económico de 2027.

Las mejores ideas llevan premio, además, en forma de bonos para gastar en el comercio local. La propuesta ganadora (el panel led) es de Juana Elisa Montaos, que recibirá un vale de 100 euros y, dado que se estima que la iniciativa no agotará el presupuesto destinado a este proceso -100.000 euros-, el Gobierno local ejecutará la segunda idea -de Silvia Roel Tosende-: la creación de una pista de pump track, proyecto al que el Ayuntamiento aportará la cuantía restante.

La renovación del parque de Moruxo, la mejora de la ruta de senderismo Cambade-Sada y de la plaza de O Caño, además de incrementar la seguridad en el acceso a la playa de Gandarío en A Lagoa fueron algunas de las iniciativas trasladadas por los vecinos.

Son ideas que el Gobierno local también considera "interesantes", explica el Ejecutivo de Alejandra Pérez, pero que no se adaptaban a este proceso o que se tendrán en cuenta para las incluirlas en otros paquetes de inversión o en solicitudes de subvención a otras administraciones.

"Este mecanismo sempre é unha boa fonte de ideas e por iso dámoslle continuidade. A veciñanza aporta puntos de vista moi interesantes e dende o nós queremos escoitar propostas que redunden no ben de Bergondo", apunta el Consistorio.

Bergondo entrega a Iria Braña el premio Filomena Dato 2026 Más información