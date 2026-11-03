Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo creará un circuito de pump track e instalará un panel led con los presupuestos participativos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/11/2026 15:34
Circuito de pump track
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Bergondo ha elegido como las opciones más viables dentro del proceso de presupuestos participativos para 2027 la instalación de un panel informativo tipo led y la construcción de un circuito de pump track, que destacaron entre 52 propuestas presentadas y se incorporarán al documento económico de 2027.

Las mejores ideas llevan premio, además, en forma de bonos para gastar en el comercio local. La propuesta ganadora (el panel led) es de Juana Elisa Montaos, que recibirá un vale de 100 euros y, dado que se estima que la iniciativa no agotará el presupuesto destinado a este proceso -100.000 euros-, el Gobierno local ejecutará la segunda idea -de Silvia Roel Tosende-: la creación de una pista de pump track, proyecto al que el Ayuntamiento aportará la cuantía restante.

La renovación del parque de Moruxo, la mejora de la ruta de senderismo Cambade-Sada y de la plaza de O Caño, además de incrementar la seguridad en el acceso a la playa de Gandarío en A Lagoa fueron algunas de las iniciativas trasladadas por los vecinos.

Son ideas que el Gobierno local también considera "interesantes", explica el Ejecutivo de Alejandra Pérez, pero que no se adaptaban a este proceso o que se tendrán en cuenta para las incluirlas en otros paquetes de inversión o en solicitudes de subvención a otras administraciones.

"Este mecanismo sempre é unha boa fonte de ideas e por iso dámoslle continuidade. A veciñanza aporta puntos de vista moi interesantes e dende o nós queremos escoitar propostas que redunden no ben de Bergondo", apunta el Consistorio.

Acto de entrega del premio Filomena Dato

Bergondo entrega a Iria Braña el premio Filomena Dato 2026

Más información
Fiobre2

Bergondo amplía la red de saneamiento en Fiobre

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Obras para construir la nueva nave de Erum Corporation en el solar devastado por el fuego en 2016

La parcela de Sabón devastada por un fuego hace diez años volverá a tener actividad empresarial
Iván Aguiar
El ideal gallego

El comité de empresa de Adif acuerda una huelga para el próximo 17 de noviembre
Europa Press
Concentración de los trabajadores este lunes, día 2, en Cambre

La plantilla municipal de Cambre volverá a concentrarse el día 26
Noelia Díaz
Rueda de prensa de Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo: "Si Felipe II le encarga a Inés Rey el Escorial, todavía estaría en obras"
Redacción