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Bergondo

Bergondo entrega a Iria Braña el premio Filomena Dato 2026

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/11/2026 16:06
Acto de entrega del premio Filomena Dato
Acto de entrega del premio Filomena Dato
AYTO. BERGONDO
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La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, entregó este lunes a Iria Braña el VII Premio de Poesía Filomena Dato, convocado por el Ayuntamiento, por su poemario 'Un xardín no espazo da linguaxe'.

En el acto, celebrado en A Senra, la ganadora del pasado año, Nuria Mosqueira Varela, presentó 'Anguías', la obra con la que venció, y aprovechó para firmar ejemplares. Después tuvo lugar un coloquio.

El jurado, integrado por la alcaldesa y por Antía Otero, Leticia Mª Rey, Dores Tembrás, Lucía Aldao y Emma Couceiro, valoró en el poemario “a presenza de temas clásicos revisados dende unha óptica propia e atendendo aos seus puntos cegos, a conciencia da arquitectura do poema en especial nos seus feches, o control da macroestructura, o traballo con elementos transversais como a cerimonia e o rito e a introdución de conceptos musicais que constrúen un imaxinario”.

El premio tiene un dotación económica de 2.500 euros y la publicación de la obra por la editorial Apiario, encargada de coordinar este concurso, que asume todo el proceso: diseño, imprenta, distribución y promoción.

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