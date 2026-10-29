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Bergondo

A Xunta implicaráse no soterramento da liña de alta tensión do Mosteiro de San Salvador

O BNG acada o compromiso do PP no Parlamento de Galicia

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/10/2026 16:04
La compañía está realizando una serie de actuaciones en la torre de alta tensión, a solo unos metros del BIC
A compañía realizou unha serie de actuacións na torre de alta tensión, a só uns metros do BIC
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A deputada do BNG pola Coruña, Mercedes Queixas, acadou o compromiso do PP para reclamarlle á Xunta que impulse, en colaboración co Concello de Bergondo, o proxecto de soterramento da liña de alta tensión contigua ao Mosteiro de San Salvador para protexer o monumento declarado Ben de Interese Cultural (BIC), que  cumpre 900 anos neste 2026. A deputada nacionalista demandaba tamén a protección do Camiño Mariñán.

Despois de rexeitar unha emenda do PP que cualificou como “burla” aos habitantes de Bergondo, na que se requiría cambiar o texto para pedir que a Xunta “amosase a súa predisposición” a realizar a actuación, Queixas chegou a un acordo co grupo popular para que a Xunta asumise as súas competencias (quitando a palabra “exclusivas”) para levar a cabo o soterramento, como fai noutros concellos de Galicia.

“A predisposición desde o Goberno da Xunta xa tiña que ser boa, xa tiña que estar. O que precisamos é demostre ocupación, a vontade de facer o seu traballo e de cumprir coas súas competencias”, subliñou, engadindo que "deixe de discriminar" ao patrinonio e a veciñanza de Bergondo.

A solución que defendeu a deputada nacionalista pasa pola “colaboración entre o Concello e a Xunta, facendo valer cada quen as súas competencias”, tendo en conta ademais que o goberno local xa lle pediu axuda á Xunta a través de Patrimonio, para iniciar o estudo de soterramento.  “Cómpre que o Goberno galego se comprometa coa veciñanza de Bergondo e co seu patrimonio máis querido”, demandou Queixas.

Na súa réplica, a deputada nacionalista insistiu en que a Xunta ten competencias exclusivas na materia a través da Dirección Xeral de Patrimonio e da Consellería de Industria, nunha cuestión que na que está en xogo a seguridade electromagnética e  porque ademais é un claro exemplo de “feísmo” en Galicia. “Vai mirar a favor do mosteiro ou vai seguir poñéndose en contra do patrimonio e só a favor, neste caso, da empresa eléctrica?” preguntoulle ao PP.

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A parlamentaria coruñesa sinalou ademais aos populares que a súa intervención desautorizaba o conselleiro de Facenda”, xa que Miguel Corgos se comprometera, no acto de celebración dos 900 anos do mosteiro, a que habería investimento emelloras para o monumento, lembrando ademais que xa existen actuacións de soterramento das liñas eléctricas levadas a cabo noutros lugares, como en Moraña, en Cabanas, Xinzo de Limia Abadín, Barreiros, Quiroga ou Ribas de Sil. 

“Por que discriminan a veciñanza de Berdondo? Porque non goberna o PP?”, preguntou. “Están dispostos a sacrificar a máis da metade da sociedade galega, a seguila condenando por non votar o PP? Van moi mal , xa llo din todas as enquisas”, rematou Queixas.

Mercedes Queixas explicou que a liña de alta tensión discorre por esta contorna cultural protexida desde os anos 70 como “pegada do franquismo industrial, arrasador do territorio e do patrimonio cultural”, sinalou, engadindo a veciñanza se fan a mesma pregunta: “como é posible que poida seguir circulando unha liña de alta tensión destas dimensións, destas características"  ao carón deste mosteiro, Ben de Interese Cultural.

Queixas lembrou que o BNG  propuxo no pleno municipal que o Concello de Bergondo negociase coa empresa propietaria o soterramento da liña para mitigar o impacto visual e a afectación patrimonial. A moción foi aprobada por unanimidade e a empresa respondeu que sería o Concello de Bergondo quen tería que encargarse das obras.

Con todo, cando a veciñanza pensaba que “agora si” se vai poñer unha solución, resulta  que a compañía empezou recentemente a realizar obras na zona e substituíu as torres vellas por outras novas, “máis altas aínda, que se vexan ben, e tapando o cruceiro", o que "reavivou o malestar da veciñanza", que leva anos reclamando o soterramento. 

Queixas preguntou se a Dirección Xeral de Patrimonio autorizou estas obras e se non era este o momento de que as administracións se sentasen coa empresa a valorar o soterramento.

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