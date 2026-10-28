Bergondo amplía la red de saneamiento en Fiobre

Esta actuación permitirá recoger las acometidas a viviendas que no disponían de saneamiento, llegando así a dar servicio a casi todo el lugar.

El Concello de Bergondo ha iniciado esta semana las obras para ampliar la red de saneamiento en Fiobre, en la parroquia de Moruxo, unos trabajos que permitirán dar servicio a casi todo el lugar, recogiendo las acometidas a viviendas que hasta ahora no podían conectarse.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 196.369,19 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Deputación da Coruña. La nueva red de saneamiento que se está ejecutando consiste en la implantación de cuatro colectores de aguas residuales que se concentran en el punto bajo del trazado, 25 pozos de registro y un pozo de bombeo.