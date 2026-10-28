Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo amplía la red de saneamiento en Fiobre

Los trabajos cuentan con un presupuesto de casi 200.000 euros y que están cofinanciados a través del Plan Único de la Deputación da Coruña.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/10/2026 15:36
Fiobre2
Esta actuación permitirá recoger las acometidas a viviendas que no disponían de saneamiento, llegando así a dar servicio a casi todo el lugar.
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Bergondo ha iniciado esta semana las obras para ampliar la red de saneamiento en Fiobre, en la parroquia de Moruxo, unos trabajos que permitirán dar servicio a casi todo el lugar, recogiendo las acometidas a viviendas que hasta ahora no podían conectarse.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 196.369,19 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Deputación da Coruña. La nueva red de saneamiento que se está ejecutando consiste en la implantación de cuatro colectores de aguas residuales que se concentran en el punto bajo del trazado, 25 pozos de registro y un pozo de bombeo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Emiliano García-Page en el centro de coordinación del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay 64 fallecidos

Page eleva a 68 los fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave
EFE
Personal de Adif y de la Guardia Civil en la estación de Atocha, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

La Guardia Civil interroga al operario del centro de control de Adif por el accidente ferroviario
OTR Press
Ricardo Cao y Luis Verde, esta mañana, en el Chuac

Así es la nueva unidad docente del Chuac que acogerá los primeros alumnos de Medicina en A Coruña
Dani Sánchez
El ideal gallego

Mocedades celebra sus 60 años con un concierto en A Coruña junto a Los Panchos
Redacción