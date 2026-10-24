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Bergondo

Las claves de las Xornadas Culturais de Bergondo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/10/2026 19:48
'Xornadas Culturais en Bergondo'
Inauguración de las Xornadas Culturais 2026 en A Senra'
 
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Bergondo sigue celebrando los 900 años del Mosteiro de San Salvador. Esta vez, con las Xornadas Culturais 2026, que se abrieron el viernes en A Senra. La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, y el sacerdote Rubén Aramburu se encargaron de inaugurar un evento que abunda en el "incalculable valor histórico, artístico y patrimonial" del convento, uno de los monumentos más relevantes de As Mariñas.

Carlos Gutiérrez Curatango, prior del Monasterio de Sobrado, ofreció la charla 'A vivencia monástica hoxe' para acercar a los asistentes la realidad actual de la vida en los conventos, mientras que Ana Filgueiras Rey, licenciada en Geografía e Historia, habló sobre 'O legado invisible do Mosteiro de San Salvador de Bergondo' y Alfredo Erias, doctor en Historia del Arte y presidente de la Fundación L. Monteagudo, expuso 'Unha ollada á igrexa e mosteiro de Bergondo'. 

También se estrenó la canción 'Aló en Bergondo' y Estefanía López Salas, doctora arquitecta y profesora titular de la Universidad de A Coruña, presentó 'Trala pegada duns lugares monásticos: San Salvador de Bergondo'.

Presentación en Bergondo

'Memoria en Pedra', un viaje por la historia del Monasterio de Bergondo

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El Concierto de Outono, organizado por la Coral Costumes, cerró las actividades del sábado pero la agenda se reanudará mañana en A Senra. 

En concreto, expertos y conocedores del monasterio disertarán sobre cómo debe darse continuidad a la conservación y divulgación del monumento, y lo harán con una mesa redonda: '900 Anos... E agora que?'. Este acto contará con las intervenciones del periodista Cristóbal Ramírez; la arqueóloga y doctora en Geografía e Historia Matilde González Méndez, y Marta Vidal Zapatero, diplomada en Turismo y guía oficial tanto en el Pazo de Meirás como en el propio Monasterio de Bergondo.

Marta Vidal Zapatero, delante de la entrada a la iglesia del Convento de San Salvador de Bergondo

Bergondo invita a entrar en su historia y San Salvador se deja ver como nunca

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