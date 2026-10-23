Bergondo acondiciona un itinerario seguro para peatones desde el aparcamiento de la playa de Gandarío hasta Moruxo

Las obras comenzaron esta semana

El Ayuntamiento de Bergondo ha iniciado esta semana las obras para alargar el itinerario para peatones del aparcamiento de la playa de Gandarío hasta Moruxo, una proyecto que nace de la propuesta ganadora del proceso municipal de Orzamentos Participativos para 2026 y que cuenta con un presupuesto de 99.851,21 euros.

Los trabajos implican el acondicionamiento del margen izquierdo de la carretera municipal en Gandarío, uniendo las aceras existentes en Moruxo hasta hasta el acceso al aparcamiento de la playa, conectando también con el itinerario peatonal que comunica con el arenal.

Además, se instalará una nueva red de pluviales, sustituyendo las cunetas en tierra actuales, y se colocarán pivotes para evitar estacionamientos indebidos.

Este proyecto se suma a la actuación, en fase de contratación, para renovar por completo el paseo de la playa. Esa obra, que cuenta con un presupuesto de 514.998 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña, incluye, entre otras acciones, la sustitución de la pasarela de madera por una de obra pavimentada con baldosa hidráulica que aumenta su durabilidad.