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Bergondo

O BNG leva ao Parlamento o uso do Complexo Xuvenil As Mariñas, en Gandarío

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/10/2026 19:32
David Carro e Mercedes Queixas no albergue As Mariñas de Gandarío
David Carro e Mercedes Queixas no albergue As Mariñas de Gandarío
BNG
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A deputada do BNG Mercedes Queixas vén de instar á Xunta, a través dunha iniciativa parlamentaria, a conveniar o uso do Complexo Xuvenil As Mariñas (que inclúe o albergue de Gandarío e o coñecido como o da Mariña Española) co Concello de Bergondo, e ampliar tamén a utilización deste ao tecido asociativo local.

“Estas instalacións de primeiro nivel, situadas no noso concello, con varios pavillóns para pasar a noite, adaptadas, pistas polideportivas, anfiteatro, laboratorios, comedor ao aire libre, zona de acampada, piscina, salas de reunións... pasan a maior parte do ano infrautilizadas, mentres o tecido asociativo da localidade adoece de falta de espazos onde poder desenvolver as súas actividades”, expuxo o portavoz municipal do BNG, David Carro.

“Non é de recibo que o Concello ou o asociacionismo local non poidan facer uso destas instalacións públicas cando non hai programadas outras actividades da Xunta, que fai uso das mesmas fundamentalmente no verán, as que, coa vontade do goberno galego, podería sacarlles moito máis partido”, indicou Queixas.

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