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Bergondo

Iria Braña, de Alfoz, gana el VII Premio de Poesía Filomena Dato del Ayuntamiento de Bergondo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/10/2026 20:18
El jurado del premio
El jurado del premio
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La lucense Iria Braña, de Alfoz, es la ganadora del VII Premio de Poesía Filomena Dato, convocado por el Ayuntamiento de Bergondo, gracias a la obra ‘Un xardín no espazo da linguaxe’

El jurado, integrado por la alcaldesa Alejandra Pérez Máquez, además de Antía Otero, Leticia Mª Rey, Dores Tembrás, Lucía Aldao o Emma Couceiro, valoraron en el poemario “a presenza de temas clásicos revisados dende unha óptica propia e atendendo aos seus puntos cegos, a conciencia da arquitectura do poema en especial nos seus feches, o control da macroestructura, o traballo con elementos transversais como a cerimonia e o rito e a introdución de conceptos musicais que constrúen un imaxinario”.

El premio tiene un dotación económica de 2.500 euros y la publicación de la obra por la editorial Apiario, encargada de coordinar este concurso, que asume todo el proceso: diseño, imprenta, distribución y promoción.

La escritora Iria Braña
La escritora Iria Braña
AYTO. BERGONDO

Iria Braña López (1995) estudió Filología Clásica en Santiago de Compostela y este mismo año ganó el primer premio del certamen Francisco Añón de poesía, impulsado por el Ayuntamiento de Outes.

"A través deste galardón, o Concello de Bergondo suma o seu gran de area na promoción de certames que impulsan a creación poética en galego, así como a manter en vigor a figura histórica de Filomena Dato Muruais (1865-1926), muller fundamental no movemento literario do Rexurdimento e á que se lle dedicará o ano 2026", indica el Ejecutivo local.

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