Iria Braña, de Alfoz, gana el VII Premio de Poesía Filomena Dato del Ayuntamiento de Bergondo
La lucense Iria Braña, de Alfoz, es la ganadora del VII Premio de Poesía Filomena Dato, convocado por el Ayuntamiento de Bergondo, gracias a la obra ‘Un xardín no espazo da linguaxe’.
El jurado, integrado por la alcaldesa Alejandra Pérez Máquez, además de Antía Otero, Leticia Mª Rey, Dores Tembrás, Lucía Aldao o Emma Couceiro, valoraron en el poemario “a presenza de temas clásicos revisados dende unha óptica propia e atendendo aos seus puntos cegos, a conciencia da arquitectura do poema en especial nos seus feches, o control da macroestructura, o traballo con elementos transversais como a cerimonia e o rito e a introdución de conceptos musicais que constrúen un imaxinario”.
El premio tiene un dotación económica de 2.500 euros y la publicación de la obra por la editorial Apiario, encargada de coordinar este concurso, que asume todo el proceso: diseño, imprenta, distribución y promoción.
Iria Braña López (1995) estudió Filología Clásica en Santiago de Compostela y este mismo año ganó el primer premio del certamen Francisco Añón de poesía, impulsado por el Ayuntamiento de Outes.
"A través deste galardón, o Concello de Bergondo suma o seu gran de area na promoción de certames que impulsan a creación poética en galego, así como a manter en vigor a figura histórica de Filomena Dato Muruais (1865-1926), muller fundamental no movemento literario do Rexurdimento e á que se lle dedicará o ano 2026", indica el Ejecutivo local.