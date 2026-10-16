Bergondo apura los 900 años del Mosteiro de San Salvador con las Xornadas Culturais 2026

Bergondo conmemora los 900 años del Mosteiro de San Salvador Patricia G. Fraga

Bergondo continúa con la amplia agenda de actividades diseñada para conmemorar el 900 aniversario del Monasterio de San Salvador. En este marco, el municipio acogerá el próximo fin de semana, del 23 al 25 de octubre, las Xornadas Culturais de Bergondo 2026. Un evento que profundizará en el incalculable valor histórico, artístico y patrimonial de este BIC.

Durante tres días, destacados expertos, académicos y figuras vinculadas al ámbito monástico e histórico compartirán sus reflexiones y conocimiento en dos escenarios: el Centro Sociocultural A Senra y el propio Monasterio de San Salvador.

Las actividades se abrirán el viernes 23 de octubre a las 18:30 horas en A Senra, con la intervención de la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, y del párroco, Rubén Aramburu. Además, Carlos Gutiérrez Curatango, prior del Monasterio de Sobrado, ofrecerá la charla 'A vivencia monástica hoxe' para acercar al público la realidad actual de la vida en los conventos de Galicia.

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El sábado 24 de octubre también comenzará por la mañana en A Senra. A las 10.00 horas, la licenciada en Geografía e Historia Ana Filgueiras Rei impartirá la ponencia 'O legado invisible do mosteiro de San Salvador de Bergondo', y a las 11.45 horas será el turno de Alfredo Erias, doctor en Historia del Arte y presidente de la Fundación L. Monteagudo, con su intervención 'Unha ollada á igrexa e mosteiro de Bergondo'. Esta sesión matinal concluirá con un hito muy especial: la presentación oficial de la canción 'Aló en Bergondo'.

Ya por la tarde, la actividad se trasladará al entorno del convento donde, a las 16.30 horas, Estefanía López Salas, doctora arquitecta y profesora titular de la UDC, presentará 'Trala pegada duns lugares monásticos: San Salvador de Bergondo'. A las 17.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por las instalaciones antes de dar paso al Concerto de Outono, organizado por la Coral Costumes, a las 19.00.

Las Xornadas Culturais concluirán el domingo 25 de octubre en A Senra con una mirada hacia los próximos pasos en la conservación y divulgación del monumento, con una mesa redonda a las 11.30 horas: '900 anos... e agora que?'. En ella intervendrán el periodista Cristóbal Ramírez; la arqueóloga y doctora en Geografía e Historia Matilde González Méndez; y Marta Vidal Zapatero, diplomada en Turismo y guía oficial tanto en el Pazo de Meirás como en el propio Monasterio de Bergondo.