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Bergondo

Alternativa de Bergondo fai un chamamento á prudencia ao circular baixo a ponte do tren en Cortiñan

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/10/2026 15:34
Vecinos de Cortiñán se movizan contra las obras del baipás impulsadas por Transportes
Vecinos de Cortiñán durante una movilización contra las obras del baipás impulsadas por Transportes, bajo el puente del tren
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O Goberno de Bergondo, da man do concelleiro de Infraestructuras e voceiro de Alternativa dos Veciños, Juan Fariña, advirte do perigo de cruzar baixo a ponte do tren na DP-0105 no lugar de A Fraga en Cortiñán.

A alerta activouse co desprendementos de cascotes dende o alto do taboleiro da ponte, co risco que supón para as persoas usuarias da vía, principalmente peóns.

Fariña informou oficialmente da circunstancia tanto ao ADIF como á Deputación da Coruña sen que, polo de agora teñan adoptado ningunha medida ao respecto.

Desde Alternativa dos Veciños esiximos ás administracións competentes que afronten con seriedade este problema e que se apliquen medidas urxentes. "Xa é un paso perigoso, sobre todo para os peóns. Agora moito máis, se ademais corren o perigo de que lles caia algo na cabeza", advirte Juan Fariña.

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