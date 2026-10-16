Alternativa de Bergondo fai un chamamento á prudencia ao circular baixo a ponte do tren en Cortiñan
O Goberno de Bergondo, da man do concelleiro de Infraestructuras e voceiro de Alternativa dos Veciños, Juan Fariña, advirte do perigo de cruzar baixo a ponte do tren na DP-0105 no lugar de A Fraga en Cortiñán.
A alerta activouse co desprendementos de cascotes dende o alto do taboleiro da ponte, co risco que supón para as persoas usuarias da vía, principalmente peóns.
Fariña informou oficialmente da circunstancia tanto ao ADIF como á Deputación da Coruña sen que, polo de agora teñan adoptado ningunha medida ao respecto.
Desde Alternativa dos Veciños esiximos ás administracións competentes que afronten con seriedade este problema e que se apliquen medidas urxentes. "Xa é un paso perigoso, sobre todo para os peóns. Agora moito máis, se ademais corren o perigo de que lles caia algo na cabeza", advirte Juan Fariña.