Genesal, con sede en Bergondo, suministra dos grupos electrógenos para una central de ciclo combinado en Brasil

Imagen de archivo de Genesal Energy El Ideal Gallego

La empresa Genesal Energy, con sede en Bergondo, ha anunciado este martes que ha diseñado y suministrado dos grupos electrógenos de alta potencia para una central de ciclo combinado en Brasil.

En concreto, se trata de un sistema de respaldo energético para una central que utiliza gas procedente del yacimiento de Azulão, en la cuenca del Amazonas.

Los dos grupos electrógenos están concebidos para asegurar el funcionamiento de los sistemas críticos de la instalación en caso de interrupción o fallo del suministro eléctrico principal.

"Este tipo de soluciones permite mantener operativos los equipos esenciales de la planta y evitar paradas no programadas que puedan afectar al proceso de generación energética", explica la empresa en un comunicado.

Son dos unidades de 2.750 kilovoltioamperios integradas en contenedores de 40 pies High Cube, cada una con un motor Baudouin, alternador Mecc Alte y sistema de control basado en controladores ComAp InteliGen 1000, PLC Siemens y HMI de 15 pulgadas.

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Los grupos electrógenos cuentan con depósitos integrados de 1.500 litros y depósitos externos de 7.500 litros por unidad, configurados para proporcionar hasta 17 horas de autonomía a plena carga en régimen prime.

El sistema se complementa con bancos de carga resistivos de 2.200 kilovoltios instalados en contenedores independientes para cada grupo.

El director general de Genesal Energy, José Manuel Fernández, asegura que "las infraestructuras de generación energética requieren a su vez sistemas de apoyo capaces de responder de forma inmediata y garantizar la continuidad operativa ante cualquier incidencia en la red".

"Proyectos como este consolidan nuestra capacidad para desarrollar soluciones de alta potencia adaptadas a entornos críticos, combinando autonomía, fiabilidad y requisitos técnicos específicos", concluye