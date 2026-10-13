Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Genesal, con sede en Bergondo, suministra dos grupos electrógenos para una central de ciclo combinado en Brasil

Efe
13/10/2026 20:54
Imagen de archivo de Genesal Energy
El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La empresa Genesal Energy, con sede en Bergondo, ha anunciado este martes que ha diseñado y suministrado dos grupos electrógenos de alta potencia para una central de ciclo combinado en Brasil.

En concreto, se trata de un sistema de respaldo energético para una central que utiliza gas procedente del yacimiento de Azulão, en la cuenca del Amazonas.

Los dos grupos electrógenos están concebidos para asegurar el funcionamiento de los sistemas críticos de la instalación en caso de interrupción o fallo del suministro eléctrico principal.

"Este tipo de soluciones permite mantener operativos los equipos esenciales de la planta y evitar paradas no programadas que puedan afectar al proceso de generación energética", explica la empresa en un comunicado.

Son dos unidades de 2.750 kilovoltioamperios integradas en contenedores de 40 pies High Cube, cada una con un motor Baudouin, alternador Mecc Alte y sistema de control basado en controladores ComAp InteliGen 1000, PLC Siemens y HMI de 15 pulgadas.

Una calle del polígono de Pocomaco

El área de A Coruña acelera su dinamismo: la creación de empresas crece un 9% respecto al año pasado

Más información

Los grupos electrógenos cuentan con depósitos integrados de 1.500 litros y depósitos externos de 7.500 litros por unidad, configurados para proporcionar hasta 17 horas de autonomía a plena carga en régimen prime.

El sistema se complementa con bancos de carga resistivos de 2.200 kilovoltios instalados en contenedores independientes para cada grupo.

El director general de Genesal Energy, José Manuel Fernández, asegura que "las infraestructuras de generación energética requieren a su vez sistemas de apoyo capaces de responder de forma inmediata y garantizar la continuidad operativa ante cualquier incidencia en la red".

"Proyectos como este consolidan nuestra capacidad para desarrollar soluciones de alta potencia adaptadas a entornos críticos, combinando autonomía, fiabilidad y requisitos técnicos específicos", concluye

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Inauguración de la exposición ‘Versolandradas’

La Casa Museo Picasso acoge la nueva propuesta artística del naronés Leandro Lamas, ‘Versolandradas’
Redacción
El ideal gallego

Condenan al exlíder de la pandilla Southside Compton Crips por la muerte de Tupac
EFE
María Rivas, en un acto oficial

Los socialistas de A Coruña aprueban la lista a las generales sin pasar por el trámite de la votación
Abel Peña
Los equipos de Napolit y Árbore da Veira unieron sus fuerzas en el local de Rosalía de Castro

A Coruña presume de pizza con Estrella Michelin
Guillermo Parga