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Bergondo

Bergondo abre el plazo para solicitar las ayudas al pago de la vivienda habitual y los gastos energéticos

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 2 de noviembre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 12:47
Una vivienda en Bergondo
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El Ayuntamiento de Bergondo ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a apoyar el pago de los gastos de consumo energético y de la vivienda habitual. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 2 de noviembre mediante un único formulario que permite solicitar ambas ayudas de manera conjunta.

Esta iniciativa municipal tiene como objetivo aliviar la carga económica de los hogares del municipio y está financiada a través del Plan Social de la Diputación de A Coruña, con una dotación total de hasta 40.000 euros.

El apoyo económico previsto contempla una aportación de hasta 900 euros para cubrir tres mensualidades de alquiler o préstamo hipotecario, así como hasta 400 euros para sufragar cuatro facturas de consumo energético.

Toda la información sobre el procedimiento y el acceso al formulario de solicitud está disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bergondo.

Para resolver cualquier duda o recibir orientación, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con los servicios sociales municipales a través del teléfono 981 791 252 (extensión 4) o mediante el correo electrónico servizos.sociais@bergondo.gal.

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