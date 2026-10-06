‘La Casa de la Troya’ y Alejandro Pérez Lugín ‘regresan’ el viernes a Bergondo

Estíbaliz Santamaría, comisaria de 'La Casa de la Troya'

Cien años después, Bergondo vuelve a encontrarse con ‘La Casa de la Troya’. La versión muda de 1925 inspirada en la novela de Alejandro Pérez Lugín podrá verse este viernes a las 18.00 horas en A Senra, con el atractivo añadido de la música en directo y dentro de los actos conmemorativos del centenario de la muerte del escritor, un autor estrechamente vinculado al territorio de As Mariñas. Un veraneante en A Lagoa de Ouces y un contertulio en el Pazo do Curro de Moruxo, la residencia estival de Filomena Dato. La sesión, incluida en ‘Unha noite en Bergondo’, un evento impulsado por la administración municipal, contará también con Los Troyanos de Compostela y Caspervek Trío.

Tanto esta convocatoria como la muestra que abrirá en noviembre con imágenes conservadas también en la Filmoteca Española son los dos ingredientes de una acción transversal de la que es comisaria la musicóloga Estíbaliz Santamaría. Un tributo a la historia de Galicia, a una novela que sigue vigente en el imaginario compostelano y a la figura literaria de Pérez Lugín.

La intención es que la cinta continúe recorriendo aquellos territorios que aparecen en ella y uno de los escenarios donde esa historia cobra un sentido especialmente cercano es Bergondo. No en vano, para Santamaría la cinta de 1925 es más que una adaptación cinematográfica: “Es casi un documental de cómo era Galicia hace cien años”, sostiene antes de apuntar a que el interés de recuperar una cinta rodada hace un siglo está en que el espectador actual no solo contempla la historia de Gerardo y Carmiña, sino también calles, ciudades, aldeas y enclaves reconocibles de aquella Galicia.

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La versión de 1925 tuvo una enorme vocación de difusión desde el momento de su estreno, Lugín se implicó en su promoción y la cinta viajó por diferentes ciudades tras estrenarse en Madrid. Un siglo después, Santamaría intenta continuar aquel recorrido llevando el proyecto a municipios relacionados con la obra, como Bergondo.

Cuando Pérez Lugín decidió llevar al cine ‘La Casa de la Troya’, tuvo claro que no iba a construir escenarios artificiales y se desplazó por Galicia para rodar en los lugares que aparecían vinculados a la historia.

Ese recorrido llevó al equipo por Santiago y por casi toda el área coruñesa, entre ellos Sada, Betanzos, Bergondo y otros escenarios de As Mariñas.

La elección de Bergondo no es casual. El escritor mantuvo una relación especial con este municipio, el que eligió para veranear, cerca de Gandarío. Por eso, el viernes será un acto distinto, “en Bergondo vamos a hacer un poquito más de énfasis en la figura de Lugín”, dice Santamaría.

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Con la implicación de la entidad municipal, de la comunidad educativa y de entidades culturales, durante este año, Bergondo está desarrollando distintas actividades en torno a Lugín y también a Dato, y precisamente, una de las actividades previstas esta semana acercará a alumnos del CEIP Cruz do Sar al patrimonio vinculado a ambos autores: una visita al Pazo do Curro, donde se conserva documentación relacionada con los dos escritores, que mantuvieron una estrecha relación sustentada en el tiempo y en las tertulias que se celebraban en Moruxo.

La posibilidad de que todavía se conserven cartas y otros documentos añade una nueva dimensión a un proyecto que pretende no solo recordar, sino también seguir investigando.

La sesión no llegará acompañada del silencio que caracterizaba a las primeras proyecciones cinematográficas, pues tendrá música en directo.

La explicación está en la propia trayectoria de Santamaría, que comenzó a investigar ‘La Casa de la Troya’ precisamente a partir de su dimensión musical.

La novela está repleta de referencias a obras musicales y, al rastrear ese repertorio, descubrió que la obra de Lugín había tenido cinco versiones cinematográficas. La de 1925 es la primera y, además, la única muda.

Tras las indagaciones realizadas, confirmó hasta qué punto la película respetaba las referencias musicales que Lugín había introducido en la novela.

Santamaría contactó con el compositor Brais González, especializado en la creación de música para cine mudo. El resultado es una banda sonora concebida específicamente para acompañar la proyección.

Así, la sesión de A Senra permitirá experimentar el cine de hace un siglo de una manera muy próxima a cómo podía vivirse entonces: imagen en pantalla y música interpretada en directo, pero con una composición creada a partir de una investigación contemporánea sobre la obra de Lugín.

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La actividad del viernes tendrá además una vertiente educativa, pues de la sesión de cine, Santamaría trabajará con los escolares a partir de una selección de escenas. Una versión reducida, de unos 30 o 40 minutos, en la que se han escogido fragmentos especialmente adecuados para ellos, algunos de carácter cómico.

La intención es que los estudiantes puedan reconocer su entorno en las imágenes.

Porque quizá uno de los aspectos más sorprendentes de ‘La Casa de la Troya’ para un espectador actual sea ese: ver cómo eran hace cien años lugares que forman parte de su vida cotidiana.

¿Es Pérez Lugín un escritor olvidado? Para Santamaría, nunca lo ha sido. ‘La Casa de la Troya’ continúa editándose, mantiene una estrecha relación con Compostela, sigue figurando entre los títulos más vendidos y funciona también como guía literaria y turística de Santiago.

Pero su presencia tampoco se limita a Galicia. “En un congreso celebrado en Estados Unidos -comenta la comisaria- un profesor de Puerto Rico se acercó a mí para contarme que había leído la novela como lectura obligatoria en su instituto” porque “en América, sobre todo en latinoamérica, está incluso más presente que en los últimos años aquí en Galicia”.