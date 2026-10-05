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Bergondo

Bergondo recuerda a Pérez Lugín con la proyección de 'La Casa de la Troya'

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
05/10/2026 11:18
Los actos se desarrollarán en A Senra
Archivo El Ideal Gallego
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Este viernes 9 de octubre, a las 18.00 horas en A Senra, se celebrará el evento cultural 'Unha noite en Bergondo', que tendrá como atractivo destacado la proyección de 'La Casa de la Troya'. Una sesión especial de cine mudo que estará acompañada por música en directo e incluida en los actos del 150 aniversario de Alejandro Pérez Lugín.

Así, la iniciativa se enmarca en las actividades que se están llevando a cabo durante este 2026 para reivindicar y celebrar su figura y la de la escritora Filomena Dato, a quienes el Ayuntamiento de Bergondo dedica este 2026. 

Además, "supone un hito cultural destacado, ya que es la primera vez que se proyecta la película tras los exitosos actos de su centenario celebrados en 2025 en la Casa de Galicia en Madrid".

FILOMENA DATO Y PEREZ LUGIN

Filomena Dato y Alejandro Pérez Lugín, 'ilustres' de Bergondo en 2026

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La exhibición de esta obra literaria y cinematográfica guarda un incalculable valor histórico y sentimental para los vecinos del entorno de As Mariñas. Ya en 1924, Alejandro Pérez Lugín convirtió sus paisajes en un gran escenario de cine y, por este motivo, la cita es de especial relevancia no solo para Bergondo, sino también para la de otros municipios vecinos como Sada o Betanzos, que podrán identificar en la gran pantalla imágenes históricas de sus municipios en la cinta de 1925.

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