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Bergondo

AV destaca a licitación de obras por máis de 700.000 euros en Gandarío e Guísamo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/10/2026 10:55
Recreación de la vía de acceso a la playa de Gandarío
Recreación da vía da praia de Gandarío
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Alternativa dos Veciños sinala nunha nota que Bergondo licita novas actuacións por máis de 700.000 euros para "mellorar a accesibilidade e a seguridade viaria, ademáis da ampliación do servizo de saneamento", en Gandarío e en Guísamo.

En concreto, trátase da humanización e mellora da accesibilidade da vía da praia de Gandarío, a continuidade das beirarrúas na estrada de Cambre (AC-214 na zona de Corral da Igrexa) e a mellora na seguridade peonil, así como a prolongación da rede de saneamento en Guísamo.

En Gandarío, cun orzamento de 514.998,87 euros, se pretende substituír a pasarela de madeira por un novo firme máis resistente, así como a pavimentación da calzada. Tamén se ampliará a zona de mesas do piñeiral, crearanse novas prazas para persoas de mobilidade reducida e renovarase o mobiliario urbano.

Plano aceras Bergondo-Cambre

Bergondo destina 164.800 euros para dar continuidad a las aceras en la carretera de Cambre

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Na zona de Corral da Igrexa, en Guísamo, a execución da obra permitirá a conexión das beirarrúas existentes, cun orzamento de 164.800,97 euros.

Ambas actuacións están cofinanciadas a través do Plan Único de Obras e Servizos da Deputación (POS).

Dende Alternativa de Bergondo destacan que estas actuacións forman parte do compromiso do Goberno PSOE-AV coa mellora da mobilidade e lembran como o BNG votou en contra do suplemento de crédito que permitiu dispoñer dos fondos para levalas a claro.

Recreación de la vía de acceso a la playa de Gandarío

Bergondo destina medio millón de euros a mejorar la accesibilidad a la playa de Gandarío

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