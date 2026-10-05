AV destaca a licitación de obras por máis de 700.000 euros en Gandarío e Guísamo
Alternativa dos Veciños sinala nunha nota que Bergondo licita novas actuacións por máis de 700.000 euros para "mellorar a accesibilidade e a seguridade viaria, ademáis da ampliación do servizo de saneamento", en Gandarío e en Guísamo.
En concreto, trátase da humanización e mellora da accesibilidade da vía da praia de Gandarío, a continuidade das beirarrúas na estrada de Cambre (AC-214 na zona de Corral da Igrexa) e a mellora na seguridade peonil, así como a prolongación da rede de saneamento en Guísamo.
En Gandarío, cun orzamento de 514.998,87 euros, se pretende substituír a pasarela de madeira por un novo firme máis resistente, así como a pavimentación da calzada. Tamén se ampliará a zona de mesas do piñeiral, crearanse novas prazas para persoas de mobilidade reducida e renovarase o mobiliario urbano.
Na zona de Corral da Igrexa, en Guísamo, a execución da obra permitirá a conexión das beirarrúas existentes, cun orzamento de 164.800,97 euros.
Ambas actuacións están cofinanciadas a través do Plan Único de Obras e Servizos da Deputación (POS).
Dende Alternativa de Bergondo destacan que estas actuacións forman parte do compromiso do Goberno PSOE-AV coa mellora da mobilidade e lembran como o BNG votou en contra do suplemento de crédito que permitiu dispoñer dos fondos para levalas a claro.