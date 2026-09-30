Bergondo destina 164.800 euros para dar continuidad a las aceras en la carretera de Cambre

Plano aceras Bergondo-Cambre Cedida

El Concello de Bergondo acaba de publicar en el perfil del contratante la licitación del proyecto para construir una acera en el margen izquierdo de la carretera de Cambre (AC-214), concretamente en la zona de O Corral da Igrexa, en Guísamo, y mejorar la seguridad de los peatones que transitan diariamente por esa vía.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 164.800,97 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña y fondos municipales, permitirá conectar dos aceras ya existentes en ese tramo, que actualmente supone un punto de discontinuidad peatonal.

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Por lo tanto, se proyecta la ejecución de una acera peatonal de 2 metros de ancho, mejorando las condiciones de seguridad vial y accesibilidad para las personas residentes y usuarias de la zona.

Además, las obras incluyen el traslado y la reordenación de la instalación eléctrica y de alumbrado existente.

El Gobierno local busca proporcionar un itinerario continuo y seguro en una vía que cuenta con un elevado volumen de tráfico, ya que enlaza la N-6 con el municipio de Cambre