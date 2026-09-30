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Bergondo

Bergondo destina 164.800 euros para dar continuidad a las aceras en la carretera de Cambre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/09/2026 14:45
Plano aceras Bergondo-Cambre
Plano aceras Bergondo-Cambre
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El Concello de Bergondo acaba de publicar en el perfil del contratante la licitación del proyecto para construir una acera en el margen izquierdo de la carretera de Cambre (AC-214), concretamente en la zona de O Corral da Igrexa, en Guísamo, y mejorar la seguridad de los peatones que transitan diariamente por esa vía.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 164.800,97 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña y fondos municipales, permitirá conectar dos aceras ya existentes en ese tramo, que actualmente supone un punto de discontinuidad peatonal.

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Por lo tanto, se proyecta la ejecución de una acera peatonal de 2 metros de ancho, mejorando las condiciones de seguridad vial y accesibilidad para las personas residentes y usuarias de la zona. 

Además, las obras incluyen el traslado y la reordenación de la instalación eléctrica y de alumbrado existente.

El Gobierno local busca proporcionar un itinerario continuo y seguro en una vía que cuenta con un elevado volumen de tráfico, ya que enlaza la N-6 con el municipio de Cambre

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