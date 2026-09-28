Bergondo destina medio millón de euros a mejorar la accesibilidad a la playa de Gandarío

Recreación de la vía de acceso a la playa de Gandarío CEDIDA

El Ayuntamiento de Bergondo ha publicado este lunes en el perfil del contratante la licitación del proyecto de humanización, accesibilidad y mejora de la seguridad vial en la carretera de la playa de Gandarío, una obra que tendrá un presupuesto de 514.998,87 euros y que está cofinanciada por la Diputación.

La actuación permitirá sustituir el itinerario peatonal de madera, que actualmente cuenta con 1,90 metros de ancho "y que tiene unos altos costes de conservación", explica el Ayuntamiento, por un paseo de baldosa hidráulica de 3,50 metros de ancho. La acera cuenta con un bordillo remontable de granito para facilitar el acceso. La calzada, que también se pavimentará, será de 3 metros de ancho y de dirección única hacia el este, de 5,80 m hacia el oeste y doble dirección hasta la entrada del camping.

Además, se protegerá del tráfico a las personas usuarias de las mesas del pinar con una banda de césped de un metro de ancho. También se ordenarán los extremos del paseo, pavimentando los sobreanchos con adoquín de granito, y se generarán nuevas plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, situadas en lugares adecuados para el uso y disfrute de la playa, abunda el Gobierno local en un comunicado.

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