Una puerta abierta a la retirada de la torre de alta tensión de San Salvador de Bergondo
La Xunta se abre a colaborar pero dice que "polo de agora" no conoce ningún "proxecto de soterramento"
En abril de este año, la diputada nacionalista Mercedes Queixas trasladó al Parlamento de Galicia una consulta sobre la torre y la línea de alta tensión contiguas al Mosteiro de San Salvador de Bergondo. Este mes, ante el inicio de una serie de actuaciones para sustituir la estructura, los vecinos se echaron a la calle para exigir que, aprovechando esta intervención, se diese respuesta efectiva a sus reivindicaciones, puesta hace decenios que reclaman que se retire definitivamente el enorme armazón situado a escasos metros del convento, que supone un enorme impacto visual y un atentado contra este Bien de Interés Cultural (BIC).
Esta misma semana, tras recibir contestación escrita de la Xunta a través de la Dirección Xeral de Relacións Institucionais a la cuestión expuesta por Queixas en O Hórreo, los nacionalistas trasladaron el asunto al Pleno de Bergondo. Allí, la coalición municipal PSOE-Alternativa dos Veciños se abrió a solicitar la colaboración de la Xunta para dar salida al conflicto, que coincide con los actos del 900 aniversario de San Salvador.
En la respuesta que la Consellería de Industria ofrece al BNG, sus responsables no se cierran a cooperar con el municipio en dar una solución al caso, que en las últimas semanas ha derivado en movilizaciones por parte de la ciudadanía, la corporación y la Iglesia de Bergondo.
Oportunidad
Desde el departamento que dirige María Jesús Lorenzana explican que “non se pode negar que as liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica xeran efectos e impactos físicos no territorio, como a modificación da paisaxe ou a ocupación do chan” y, aunque “son absolutamente necesarias e imprescindibles”, tampoco se puede ignorar su afectación.
Además, teniendo en cuenta las características del convento y su entorno, por donde discurre el Camiño Mariñán, uno de los ocho que la Xunta elevó este invierno a la categoría de ‘Itinerario Cultural de Interese Autonómico’ –creado para reconocer aquellas rutas que, “sen contar cos requisitos exixidos na Lei de Patrimonio Cultural para ser considerados Camiño de Santiago, si reúnen os elementos necesarios para emerxer como categoría singular no ámbito cultural de Galicia”–, no se descarta la oportunidad de cambiar la línea aérea por un soterramiento, como reclaman los vecinos de Bergondo.
En su contestación al Grupo Parlamentario Nacionalista, los responsables de Industria aclaran que “a posición da Xunta de Galicia é que non se debe renunciar a elas baixo unha óptica de sustentabilidade e desenvolvemento ordenado, xa que prescindir do desenvolvemento da rede eléctrica equivalería a paralizar a vida moderna, apagar a sanidade, a industria e a transición ecolóxica, xa que sen liñas eléctricas a enerxía limpa non chegaría desde os puntos de produción ata as zonas de consumo” e incide en que en el caso de la línea al, que hacen referencia, esta cuenta “con autorización de posta en marcha desde o ano 2016”.
Con todo, explican que “iso non é obstáculo para que se poida realizar unha modificación e pasar a soterramento un trazado aéreo” pero que “á hora de deseñar e executar un investimento deste tipo, as empresas distribuidoras deben procurar establecer unha solución que supoña o menor custo para o sistema, xa que hai que recordar que todos os investimentos en redes retribúense e fináncianse con cargo ás peaxes que pagan todos os usuarios na súa factura eléctrica”.
Por este motivo, la norma establece que cualquier variación en el trazo de una instalación de transporte o distribución de energía eléctrica “como consecuencia de proxectos ou plans aprobados pola Administración comportará o pago do custo da devandita variación por parte da Administración competente sobre o devandito proxecto ou plan” y, en este sentido, “ata o de agora, a Xunta de Galicia non ten coñecemento oficial de que haxa algún proxecto de soterramento ou desvío da liña, sen que haxa agora mesmo ningunha outra constancia oficial” pero que “o caso de que haxa algunha iniciativa neste sentido –añaden– valorarase debidamente e tramitarase coas máximas garantías”, apuntan desde el área de Industria.
Con esta información y la respuesta del Gobierno de Bergondo en la sesión ordinaria de septiembre, el portavoz municipal del BNG, David Carro, aplaudió que “por fin o Goberno local mova ficha na defensa dun patrimonio tan importante como o mosteiro, pero é unha que non o tivera feito antes, cando xa o pediramos hai 4 anos, o que tamén serviu de desculpa a Xunta para non actuar”, dijo Carro. “Catro anos perdidos, nos que se puido ter actuado e ter neste 900 aniversario deste ben tan preciado unha panoramica acorde a súa relevancia”, apostilló Carro.