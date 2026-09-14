Entregan los restos mortales del vecino de Bergondo asesinado tras la fuga de San Cristóbal

Familiares del bergondés Gerardo Gómez Lorenzo reciben los restos mortales de mano del Gobierno Foral de Navarra EFE

Los restos del segoviano Jesús Esteban Muñoz y del coruñés Gerardo Gómez Lorenzo, dos presos del Fuerte de San Cristóbal asesinados tras la fuga de mayo de 1938, han sido entregados este lunes a sus familiares en un emotivo acto celebrado en Pamplona.

Los cuerpos exhumados en las fosas de Urtasun y Leranotz han sido entregados entre visibles muestras de emoción a sus familiares por la vicepresidenta segunda del Gobierno Foral y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, en ‘Rozalejo, Espacio de Memoria y Convivencia’.

Un nutrido grupo de familiares de ambos, desplazado a Pamplona desde Galicia y Bizkaia, representantes parlamentarios y de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica; miembros de las asociaciones memorialistas; de los equipos técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y del laboratorio de Nasertic; así como del Instituto Navarro de la Memoria y de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, han participado en este acto.

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Miembros de las dos familias han mostrado su agradecimiento por la recuperación de los cuerpos de sus allegados y compartido recuerdos en unas emotivas intervenciones que han concluido cantando con los asistentes la canción 'Txoria txori' de Mikel Laboa en homenaje a Jesús y Gerardo, a quienes "cortaron la vida por su ideología".

Por su parte, Ollo ha ratificado el compromiso del Gobierno navarro con la búsqueda de desaparecidos, en el marco del plan de exhumaciones y su identificación mediante los trabajos del banco de ADN.

Ha defendido que “ante el avance de los negacionismos y del cuestionamiento de las políticas de memoria, antepondremos siempre el trabajo riguroso, la defensa de los derechos humanos y entre ellos el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la memoria; memoria para no olvidar nunca a dónde llevaron a nuestras sociedades las políticas de exclusión y de exterminio de los adversarios políticos”.

Tras recibir los familiares los restos y la entrega de los respectivos informes de exhumación e identificación, los asistentes han visitado la exposición ‘Los objetos de la memoria’, que presenta y contextualiza distintos objetos recuperados en las exhumaciones realizadas en la Comunidad Foral. En ella se puede ver un anillo con las iniciales G G, que se recuperó en Leranotz, junto al cuerpo de Gerardo Gómez.

Jesús Esteban Muñoz, nacido el 22 de junio de 1906 en Villaverde de Íscar (Segovia) y vecino de Portillo (Valladolid), ingresó en el Fuerte de San Cristóbal el 20 de enero de 1937, donde estuvo hasta el día de la fuga, el 22 de mayo de 1938.

Formaba parte de un grupo de fugados del que tres fueron detenidos en Eugi y otros dos, en el paraje de Bardegi, entre Usetxi y el alto de Egozkue. Después de ser asesinados fueron llevados al cementerio de Urtasun (Esteribar), donde fueron enterrados en una fosa común. En mayo de 2017, se llevó a cabo la exhumación de los cinco cuerpos inhumados en esa fosa del cementerio.

Gerardo Gómez Lorenzo era natural y vecino de Bergondo (A Coruña). Nacido el 24 de septiembre de 1916, era carpintero. Ingresó en el Fuerte el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fuga. Su cuerpo fue exhumado el 22 de mayo de 2018 en Leranotz (Esteribar), en el día que se cumplían 80 años de la fuga.

Con estos son ya 53 los cuerpos devueltos por el Gobierno de Navarra a sus familiares tras su exhumación e identificación. Hasta la fecha se han abierto 444 expedientes de personas represaliadas.