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Bergondo

Hondo pesar en Bergondo por Antonio González, uno de los 'héroes' de A Senra

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/09/2026 21:14
González, a la derecha, con la alcaldesa y el representante de la Diputación de A Coruña, en los actos de inauguración de las últimas obras realizadas en A Senra
González, a la derecha, con la alcaldesa y el representante de la Diputación de A Coruña, en los actos de inauguración de las últimas obras realizadas en A Senra
Archivo El Ideal Gallego
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Bergondo ha recibido con hondo pesar la muerte en Moruxo, a los 91 años de edad, de Antonio González Vázquez, uno de los impulsores de la recuperación de A Senra. "Desde o Concello de Bergondo queremos dar o noso máis sentido pésame a familiares e amizades de Antonio González Vázquez, un dos principais impulsores da recuperación da Senra e presidente da Asociación Bergondo y sus Contornos", informa la institución municipal a través de sus redes sociales, con una imagen en un acto en su "querido" Centro Cultural A Senra. 

"O teu legado estará sempre presente para todas e todos os bergondeses", añade el comunicado del Ayuntamiento de Bergondo.

Los restos de Antonio González están siendo velados en la Funeraria Apóstol, en Sada. La ceremonia de despedida se celebrará mañana viernes, día 11 de septiembre, a las 19.00 horas, en San Vicente de Moruxo

¿Por qué la Transición se alargó tanto en Bergondo?

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Antonio González Vázquez era uno de aquellos hombres que, en representación de la Sociedad de Instrucción y Recreo Bergondo y sus Contornos de Nueva York, en 1969 se desplazó a A Coruña para reunirse con un representante del Gobierno de Franco y solicitar la devolución de A Senra, el centro construido con las aportaciones de los emigrantes en Nueva York. La respuesta que les dieron no pudo ser más desilusionante pero ellos no se rindieron: “Ese Centro de Instrucción y Recreo carece de personalidad jurídica para reclamar la devolución de la finca”, contestaron los representantes de El Pardo. 

González recordaba que aquel fracaso no solo no los detuvo sino que reanudaron la causa con todavía más empeño y, el 28 de abril de 2007, durante la 'reinauguración' que, con treinta años de retraso, consumó la transición en el municipio, la ciudadanía de Bergondo los recibió como héroes. Los héroes de A Senra.

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