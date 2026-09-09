Bergondo se moviliza contra la torre de alta tensión del Mosteiro de San Salvador: "O esperpento, fóra do convento"

Una representación de cada una de las cuatro organizaciones que conforman la corporación (PSOE, Alternativa dos Veciños, PP y BNG) y alrededor de medio centenar de vecinos acudieron esta tarde a la concentración convocada en los exteriores del Mosteiro de San Salvador de Bergondo para exigir a Naturgy que retire de manera definitiva la torre de alta tensión situada a escasos metros de este Bien de Interés Cultural (BIC).

Entre cánticos y con carteles con el eslogan ‘esperpento, fóra do convento’, los manifestantes reclamaron a la compañía eléctrica titular de la instalación que, de una vez por todas, acometa el soterramiento de la línea que discurre por el entorno monástico, caso contigua a un cruceiro y al Camiño Mariñán.