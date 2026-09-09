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Video horizontal concentración en Bergondo por Lucía Tenreiro
Bergondo

Bergondo se moviliza contra la torre de alta tensión del Mosteiro de San Salvador: "O esperpento, fóra do convento"

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/09/2026 21:10

Una representación de cada una de las cuatro organizaciones que conforman la corporación (PSOE, Alternativa dos Veciños, PP y BNG) y alrededor de medio centenar de vecinos acudieron esta tarde a la concentración convocada en los exteriores del Mosteiro de San Salvador de Bergondo para exigir a Naturgy que retire de manera definitiva la torre de alta tensión situada a escasos metros de este Bien de Interés Cultural (BIC). 

Entre cánticos y con carteles con el eslogan ‘esperpento, fóra do convento’, los manifestantes reclamaron a la compañía eléctrica titular de la instalación que, de una vez por todas, acometa el soterramiento de la línea que discurre por el entorno monástico, caso contigua a un cruceiro y al Camiño Mariñán.

La torre y, sobre el campo, la armazón metálica prevista para sustituir la estructura existente, ayer por la mañana

Atentado contra el patrimonio en Bergondo

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