Bergondo, contra la torre de alta tensión que asedia el BIC y estorba el Camiño Mariñán

La compañía realiza una serie de actuaciones en la torre, a unos metros del BIC Javier Alborés

Las actuaciones que Naturgy realiza en el entorno del Mosteiro de San Salvador en medio de las celebraciones del noveno centenario del convento han socavado la capacidad de aguante de los vecinos que, tras años reivindicaciones, ven “incomprensible”, e incluso vergonzosa, la intención de la compañía de intervenir en una torreta de alta tensión que “tenía que haberse retirado hace mucho” porque atenta contra el BIC, una de las más extraordinarias representantaciones del románico en As Mariñas y en Galicia.

A las críticas vecinales y la enérgica contestación de algunos de sus más célebres representantes se suma ahora la convocatoria de una concentración por parte del Ayuntamiento de Bergondo para exigir la suspensión de las obras y el soterramiento de la línea eléctrica que discurre contigua al monumento causando un enorme impacto visual en el entorno, en el curso del trazado del Camiño Mariñán, que la Xunta elevó este invierno a la categoría de ‘Itinerario Cultural de Interese Autonómico’, creado para reconocer aquellas rutas que, “sen contar cos requisitos exixidos na Lei de Patrimonio Cultural para ser considerados Camiño de Santiago, si reúnen os elementos necesarios para emerxer como categoría singular no ámbito cultural de Galicia”. La unión de Sada, Bergondo y Betanzos.

Exigen que se retire la torre de alta tensión que hay junto al Monasterio de San Salvador Más información

Adhesión

El BNG anunció su adhesión a la convocatoria, que se celebrará el miércoles 9 a las 19.00 horas, y se congratuló de que el Gobierno de Bergondo se sume a la “defensa do patrimonio cultural” y se movilice “para que se soterren as liñas de alta tensión que estragan o entorno do mosteiro, xoia arquitectónica e Ben de Interese Cultural, que este ano cumpre o seu 900 aniversario”, con numerosos actos, visitas e incluso la apertura de espacios a los que, en circunstancias normales, no sería posible acceder, como la capilla de Santa Catalina.

Los nacionalistas recuerdan que en septiembre de 2021, hace cinco años, ellos mismos reactivaron las reclamaciones veciales y solicitaron la colaboración de la Xunta, que “se comprometeu a elaborar o proxecto se o Concello de Bergondo o solicitaba”, indicó su portavoz, David Carro.

Atentado contra el patrimonio en Bergondo Más información

“O Goberno local non fixo os deberes, non moveu nin un papel, o que lle serviu ao goberno da Xunta como desculpa para tampouco implicarse no coidado do patrimonio”, añadió Carro antes de recordar la iniciativa presentada en abril por la diputada Mercedes Queixas, coincidiendo con el inicio de los actos del 900 aniversario y con la declaración del itinerario cultural de interés autonómico del Camiño Mariñán.

“Un ben patrimonial da relevancia do Mosteiro de San Salvador merece moito máis coidado e posta en valor por parte de todas as administracións implicadas e non depender unicamente do esforzo e bo facer das persoas voluntarias que o manteñen”, apuntó Carro.