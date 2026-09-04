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Bergondo

Exigen que se retire la torre de alta tensión que hay junto al Monasterio de San Salvador

El Ayuntamiento de Bergondo ha convocado una concentración para el próximo miércoles, 9 de septiembre, a las 19.00 horas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/09/2026 09:45
Torre de alta tensión junto al monasterio de Bergondo
Torre de alta tensión junto al monasterio de Bergondo
Javier Alborés
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El Ayuntamiento de Bergondo ha convocado una concentración para el próximo miércoles, 9 de septiembre, a las 19.00 horas, en los exteriores del Monasterio de San Salvador. El objetivo es instar públicamente a Naturgy a que retire de manera definitiva la torre de alta tensión y proceda al soterramiento de la línea que discurre por el entorno de este Bien de Interés Cultural (BIC). 

La infraestructura eléctrica, ubicada en un lateral del recinto monástico y muy próxima a su histórico cruceiro, genera un altísimo impacto visual que degrada gravemente la imagen de una de las principales joyas patrimoniales de Bergondo. 

A lo largo de los últimos años, el Gobierno local ha solicitado formalmente y en reiteradas ocasiones a Naturgy la eliminación del tendido aéreo de la torre. La empresa se ha negado en rotundo hasta el momento a acometer la intervención. 

La torre y, sobre el campo, la armazón metálica prevista para sustituir la estructura existente, ayer por la mañana

Atentado contra el patrimonio en Bergondo

Más información

Frente a esta postura, el Concello de Bergondo subraya que se trata de preservar un bien protegido y un monumento histórico de incalculable valor para la comunidad. El ejecutivo local defiende que la protección del patrimonio no puede estar supeditada a criterios exclusivamente económicos y considera que no hay mejor momento para saldar esta deuda paisajística que este 2026, en el que se está conmemorando el 900 aniversario de la fundación del convento. 

Además, en las últimas semanas la compañía eléctrica está llevando a cabo trabajos de reforma, algo “incomprensible” para el gobierno local, que no concibe “por que en lugar de destinar fondos a reformar unha instalación que ten un alto impacto visual non se acomete dunha vez por todas o soterramento da liña”. Por todo ello, se hace un llamamiento a los bergondeses y bergondesas para que acudan a la concentración del miércoles y sumen su voz a esta reivindicación. 

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