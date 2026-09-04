Atropello y choque en cadena en un accidente de tráfico en Bergondo

Accidente de tráfico en Bergondo Concello de Bergondo

Un accidente de tráfico se saldó este viernes, 4 de septiembre, con dos personas heridas en Bergondo. Los hechos, según informó el Ayuntamiento, se produjeron sobre las diez y media de la mañana en la Nacional VI, en Guísamo, en el kilómetro 579, a la altura de la Panadería Panor.

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De forma prácticamente simultánea se produjeron un atropello y una colisión en cadena, con tres vehículos implicados. En el momento del accidente había escasa visibilidad en la zona, debido a la densa niebla con la que empezó la jornada en el área coruñesa.

Las dos personas heridas, la atropellada y una de las ocupantes de un vehículo, fueron trasladadas al Hospital de A Coruña en ambulancia, y hasta el lugar del accidente se desplazaron Protección Civil de Bergondo, bomberos del Consorcio Provincial y la Guardia Civil de Tráfico, que tuvo que organizar el tránsito después de que se produjesen importantes retenciones.