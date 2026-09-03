Bergondo da a conocer su agenda de actividades para el nuevo curso: Envellecemento Activo, Cultura y Deportes

Una de las últimas ediciones del Encontro dos Maiores de Bergondo Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Bergondo activa la agenda municipal de actividades para el curso 2026-27. Una oferta que se divide en Envellecemento Activo, Cultura y Deporte, diseñada con la intención de promover el bienestar, la participación social, el aprendizaje y el ocio compartido.

El apartado de Envellecemento Activo, que se ha reforzado este año, se contemplan diferentes alternativas orientadas al bienestar físico y emocional, a la participación y a la socialización. Entre las propuestas figuran actividades de tecnologías digitales, memoria, radio y podcast, teatro, inglés, mindfulness, jardinería terapéutica, alimentación saludable, baile y rutas, entre otras.

En el ámbito cultural y deportivo, el Ayuntamiento de Bergondo mantiene una oferta destinada a favorecer el desarrollo integral, el bienestar físico y mental, la salud y la integración social. La programación incorpora actividades culturales como pandereta y coro, música tradicional, encaje de bolillos y labores y corte y confección, así como diferentes propuestas deportivas.

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La agenda se completa con salidas socioculturales, rutas, marcha nórdica y actividades náuticas, además de las diferentes celebraciones y encuentros previstos en el calendario municipal, como el XXV Encontro de Persoas Maiores, marcado para el domingo 6 de junio de 2027. Un espacio de reencuentro, convivencia y reconocimiento que se celebrará en A Senra.

Los interesados podrán presentar su solicitud desde el día 7 al 10 de septiembre de 2026, a través de los formularios en línea habilitados, de la sede electrónica municipal o de manera presencial en San Cidre. En el caso de las actividades de Envejecimiento Activo, podrá realizarse en el Departamento de Servicios Sociales, mientras que para las culturales y deportivas será en la Casa da Cultura de Bergondo, en ambos casos en horario de 09.30 a 14.30.

En todos los casos, tendrán preferencia para acceder a las plazas las personas empadronadas en el Concello de Bergondo.