Herido un conductor tras una colisión frontal en Bergondo

Accidente Bergondo Cedida

Una persona resultó herida tras una colisión frontal con tres vehículos implicados en la AC-164, a su paso por el municipio coruñés de Bergondo.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el suceso se produjo este jueves a la altura del kilómetro 4,9 y uno de los conductores tuvo que ser evacuado al hospital.

El suceso provocó retenciones y hasta el punto se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, el 061, bomberos del Consorcio Provincial, personal de mantenimiento de carreteras de la Xunta y Protección Civil de Bergondo.