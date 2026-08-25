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Bergondo

O claustro de San Salvador repite como escenario coa Mostra de Teatro no Mosteiro de Bergondo

O evento será do 3 ao 5 de setembro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/08/2026 12:12
Unha actuación na Mostra de Teatro no Mosteiro
Unha actuación na Mostra de Teatro no Mosteiro
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A asociación cultural Catro Gatos e o Concello de Bergondo, co apoio da Deputación, organizan entre os días 3 e 5 de setembro a segunda edición da Mostra de Teatro no Mosteiro. A iniciativa, que impulsa esta entidade fundada en 2016, procura "estreitar os vínculos entre o patrimonio arquitectónico e as artes vivas, así como dinamizar a través da cultura lugares singulares", destaca a organización.

A II Mostra de Teatro no Mosteiro de Bergondo ofrecerá tres espectáculos nesta segunda edición, que lle dá continuidade ao encontro celebrado por vez primeira en setembro de 2025. Deste xeito, o xoves 3 actuará a compañía Galeatro con 'Muiñada', un espectáculo destinado ao público familiar; o venres 4 chegaralle a quenda ao grupo teatral da propia Asociación Catro Gatos que representará a obra 'Encrobas', nunha xornada ideada para o teatro amador, e xa o sábado 5, porá o ramo a esta segunda edición Dani Blanco Cía coa súa montaxe 'Absurdia' para o público adulto.

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A entrada para as tres citas, que están fixadas para as 21.00 horas, será gratuíta e libre até completar as 150 localidades que se habilitarán no claustro de San Salvador.

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