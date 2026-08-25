La situación procesal de la edil bergondesa de AV no pone en riesgo el pacto de gobierno

Barja, en el centro, en una manifestación en Cortiñán Archivo El Ideal Gallego

La situación procesal en la que se encuentra inmersa la edil de Alternativa dos Veciños (AV) en el Ayuntamiento de Bergondo, Pilar Barja, no pone en riesgo la estabilidad del pacto de gobierno suscrito, en 2023, por la formación política independiente y el Partido Socialista.

“Neste punto do proceso, non se vai romper a coalición de goberno. É un asunto que está xudicializado, nun estadío aínda moi inicial, polo que temos que deixar traballar á xustiza. Cando teñamos unha decisión definitiva respectarémola, como sempre facemos, e actuaremos en consecuencia”, indican desde el Ejecutivo local, presidido por la socialista Alejandra Pérez Máquez.

Las mismas fuentes añaden que “a coalición de goberno segue traballando con total normalidade, como fixemos ata agora. Isto é un tema independente da nosa labor de xestión municipal e, obviamente, non nos vai distraer na folla de ruta que temos marcada".

Tesorera

Barja está siendo investigada después de que la ANPA del colegio Cruz do Sar acudiese a los tribunales después de revisar las cuentas de la entidad y detectar operaciones que consideró que debían ser aclaradas.

Por su parte, la edil, tesorera del ANPA, siempre ha defendido que no se apropió de fondos de la asociación. Su explicación es que las cantidades recibidas son gastos que había adelantado personalmente.