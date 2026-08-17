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Bergondo

Roban 30.000 euros tras arrastrar una caja fuerte de 140 kilos de peso de una empresa de Bergondo

El suceso, cometido por al menos dos personas, tuvo lugar la noche del 15 en el polígono industrial

Fran Moar
Fran Moar
17/08/2026 20:21
Panorámica del polígono de Bergondo
Panorámica del polígono de Bergondo
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La incuestionable opinión que de los ladrones tiene la sociedad se origina en su reprobable ánimo de aprovechar en beneficio propio el esfuerzo ajeno. No obstante, existen episodios en los que es justo reconocerles cierto mérito, aunque este sea digno de mejor causa.

La madrugada del pasado sábado, día 15, al menos dos personas consiguieron acceder, a través de un agujero practicado a propósito, al interior de la nave de una empresa del polígono industrial de Bergondo. El hecho, según el responsable de la firma, tuvo lugar alrededor de las dos de la madrugada como quedó registrado en una de las cámaras de vigilancia.

Ambos lograron, con evidente tesón, empeño y ahínco, arrastrar una caja fuerte de 140 kilos de peso y transportarla hasta el exterior del inmueble, donde la forzaron haciéndose con un botín en metálico que podría ascender a 30.000 euros. Un montante que se correspondería con la recaudación de una semana de trabajo de varios empleados.

El hombre tan solo se explica como fue posible que pudiesen llevar a cabo esta acción entre dos personas en el hecho de que no sonaron las alarmas. Una circunstancia por la que pedirá responsabilidades a la empresa encargada del servicio.

Aunque asegura que cuenta con el preceptivo seguro, afirma ser consciente de que no recuperará todo el dinero robado. Ayer por la mañana interpuso la pertinente denuncia ante la Guardia Civil.

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