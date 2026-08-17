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Bergondo

Dos personas resultan heridas en sendos accidentes casi simultáneos en Bergondo

Los siniestros se registraron en Lubre y Guísamo con doce minutos de diferencia

Fran Moar
Fran Moar
17/08/2026 17:16
Un accidente se registró en las inmediaciones de la glorieta de Guísamo
Un accidente se registró en las inmediaciones de la glorieta de Guísamo
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Dos personas resultaron heridas de diversa consideración en sendos accidentes de tráfico que tuvieron lugar de manera casi simultánea en el municipio de Bergondo. El primero se registró en la localidad de Lubre a las 16.26 horas mientras que el segundo se produjo doce minutos más tarde, a las 16.38, en el núcleo de Guísamo.

Según fuentes de Emerxencias 112 Galicia, en Lubre resultó herida una mujer que fue atropellada por su propio vehículo. Aunque no fue preciso liberarla si fue atendida por efectivos sanitarios. Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de Protección Civil de Bergondo.

Por su parte, en el segundo siniestro se vieron implicados un turismo y una motocicleta que circulaban por las inmediaciones de la glorieta de la vía nacional N-VI. El conductor de esta última resultó herido y también precisó de asistencia médica. Asimismo en el lugar estuvieron efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil del municipio.

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