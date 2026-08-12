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Bergondo

Bergondo inicia las obras de la nueva red de saneamiento en Covas por 128.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/08/2026 16:09
Obras en Covas, Bergondo
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El Ayuntamiento de Bergondo ha iniciado las obras del proyecto de instalación y renovación de la red de saneamiento en el núcleo de Aldea Covas. Esta intervención, que cuenta con un presupuesto total de 127.829 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Diputación y tiene como objetivo principal “dotar de este servicio básico a las viviendas situadas en el ámbito de actuación que, hasta el momento, no disponían del mismo”, dice el Ejecutivo de Alejandra Pérez, quien propone la ejecución de una nueva red de saneamiento para recoger las acometidas de los domicilios existentes en la zona. 

Se aprovechará la apertura de zanjas para proceder a la renovación simultánea de la red de abastecimiento de agua que discurre por esta misma localización. Los trabajos permitirán sustituir las actuales conducciones, fabricadas en PVC, por unas nuevas tuberías de polietileno (PE), modernizando así la infraestructura hídrica del núcleo. 

Por último, el plan incluye una actuación “de gran importancia”, destaca Bergondo, en la red de pluviales “para resolver los problemas de acumulación de agua en el municipio”. 

En concreto, se procederá al descabezado de la red de pluviales existente en el entorno de la carretera AC-161, ejecutando un nuevo cruce

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