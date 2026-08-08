San Roque vuelve al Pazo de Mariñán: “O señor compraba roscas para todos”

Santiago Franco, uno de los organizadores, ayer a la entrada del Pazo de Mariñán, con la camiseta de la Festa da Alameda 2026 Quintana

En ocho días, volverá la Festa da Alameda de Mariñán. Una celebración que, después de casi sesenta años ‘olvidada’, los vecinos reactivaron en 2025.

El éxito superó cualquier expectativa y, doce meses después, la música y la devoción a San Roque regresarán al interior del Pazo de Mariñán, uno de los enclaves más representativos de Bergondo.

Santiago Franco es uno de los amigos encargados de la organización que, sorprendidos por la respuesta de 2025, no dudaron en embarcarse en esta aventura para la que cuentan con la colaboración de la Diputación de A Coruña, titular de la construcción y de los terrenos, y del Ayuntamiento de Bergondo, que se ocupó de solicitar las autorizaciones oportunas para que el domingo 16 de agosto, Festividad de San Roque, vecinos y visitantes disfruten de la alameda de Mariñán. Porque la cita, aunque había salido del calendario, nunca salió de la memoria de aquellos que la vivieron y que todavía recuerdan las misas en la capilla, la música y la comida entre los árboles, la alegría y las vistas de la ría de Betanzos.

La multitudinaria concurrencia de 2025, que los organizadores consideran “unha auténtica locura”, los animó a repetir la experiencia y a iniciar los trámites para constituirse como asociación, lo que servirá para reducir mucho los trámites de cara a 2027. “Don Rubén fixo unha misa preciosa, con música, un organista... Levamos a procesión ata a rotonda e había moitísima xente”, dice Franco.

“Ese día, o señor compraba roscas para todos os veciños”, comentan dos de las vecinas de más edad de Mariñán. El ‘señor’ era Gerardo Bermúdez de Castro y Suárez de Deza, el último Señor de Láncara. Tras su muerte en 1936 sin descendencia, la Diputación de A Coruña heredó la construcción que, hasta su rehabilitación en los 70, se destinó a usos sociales, como también recuerdan los más veteranos, para quienes el Pazo de Mariñán es también el Pazo de Láncara.

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Hasta la alameda acudían de toda la aldea y de las más cercanas, como O Pedrido o Fiobre. La edición de este año se celebrará los días 15 y 16.

El sábado habrá una alborada por la aldea de Mariñán desde las 17.00 horas y el domingo, Festividad de San Roque, a las 13.30 horas se celebrará una misa de campaña, seguida de la procesión con el santo, al que trasladarán antes desde el Mosterio de San Salvador.

A las 14.00 horas comenzará la sesión vermú, amenizada por María Barral, y a las 17.00 empezará la sesión de tarde con Dúo Caramelo.

La organización anuncia además aperitivos y ‘bochinche’, sorteos y sorpresas para los niños, y pondrá mesas y sillas a disposición de quienes quieran comer allí. “Tendremos hasta una pulpeira”, explica Franco.

Después de seis decenios, San Roque volverá a reunir a vecinos y visitantes alrededor de una romería que durante años solo existió en los recuerdos de quienes la vivieron, hasta más allá de la mitad del XX. Una memoria que, desde 2025, vuelve a tener música, procesión y baile, intramuros del Pazo de Mariñán. O de Láncara