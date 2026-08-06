'Memoria en Pedra', un viaje por la historia del Monasterio de Bergondo

Bergondo acogió esta mañana, coincidiendo con la Festividad de San Salvador, la presentación oficial del libro 'Memoria en Pedra', una obra que abunda en la historia del Monasterio de San Salvador. El acto contó con la intervención de sus autores, el párroco Rubén Aramburu y Xosé M. Salgado, así como de representantes del Gobierno de Bergondo.

La publicación sale a la luz como uno de los hitos centrales de la programación conmemorativa impulsada por el Concello de Bergondo para celebrar el 900 aniversario del Monasterio de San Salvador. La obra propone un recorrido riguroso y accesible por la evolución histórica del cenobio y pone en valor la arquitectura, el arte y la relevancia cultural de uno de los monumentos más emblemáticos del municipio y de la comarca.

Durante la presentación, la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, señaló que “é un orgullo para Bergondo poder celebrar os 900 anos do Mosteiro de San Salvador cunha obra tan rigorosa e necesaria como esta. O noso patrimonio non é só pedra, senón tamén a memoria viva da nosa veciñanza. Desde o Concello seguiremos apostando decididamente por protexer, divulgar e achegar a nosa riqueza histórica a todas as xeracións, e quero agradecer profundamente o traballo e a dedicación dos autores por agasallarnos con esta peza clave para comprender a nosa identidade”.

Cena medieval para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador Más información

Xosé M. Salgado destacó durante su intervención que “o libro recolle o que sabemos do mosteiro, hai que ter en conta que o seu arquivo arde una Idade Media polo que, ante a carencia documental coa que nos atopamos, o noso obxectivo foi recoller a información de distintas fontes e xuntala nun relato que fose de fácil lectura”.

Rubén Aramburu, que desde su llegada a Bergondo se volcó con la puesta en valor de la cultura y el patrimonio del municipio, hizo un repaso por la historia de San Salvador, que “debe seguir ofrecendo neste momento, como fixo en tempos pasados, ese espazo de silencio e de escoita” y deseó que “teña mil anos máis, aínda que nós non o vexamos”, a lo que los asistentes al acto respondieron con un sonoro aplauso, en el marco de una fecha especialmente señalada para los vecinos de Bergondo.

Bergondo invita a entrar en su historia y San Salvador se deja ver como nunca Más información

Además, hubo espacio para una pequeña sorpresa que tenía preparada Rubén Aramburu para Antonia Fernández Barbeito, 'Toñita’, una vecina que tiene como afición escribir poemas, de uno de los cuales se repartieron copias impresas al estar dedicado al monasterio y que además recitó en alto su hija, Katy López Fernández.